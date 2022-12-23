На Левобережье Херсонщины открылась первая государственная аптека

Фото: Мария ЛЕНЦ

Лекарства на Херсонщине становятся более доступными. На левом берегу Днепра начала работать первая государственная аптека. Здесь можно купить медпрепараты по выгодным ценам.

- Цена лекарственных препаратов в нашей аптеке намного ниже, чем в коммерческих. Наценка на жизненно необходимые препараты составляет не больше 3%, а на остальные лекарства - не больше 10 - 15%, - отмечает министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.

Аптека работает в городе Геническе, при центральной районной больнице. Адрес: проспект Мира, 130. В будние дни можно купить лекарства с 08.00 до 15.00, а в выходные - с 09.00 до 13.00.

В аптеке представлены лекарства российского производства. Расплатиться за них покупатели могут как рублями, так и гривнами.

Сейчас на Херсонщине нет проблем с лекарствами, все нужные препараты жители получают в полном объеме. И это будет не единственная государственная аптека на Левобережье - Минздрав еще планирует открывать подобные учреждения в регионе.

На левом берегу Днепра также работает скорая медицинская помощь. Ее телефон +7 (990) 001 45 20 работает круглосуточно.