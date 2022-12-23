У России готов ответ на потолок цен на нефть: Москва рассматривает два варианта

Приведем самые яркие цитаты Фото: Андрей МИНАЕВ

Александр Новак курирует в правительстве вопросы топливно-энергетического комплекса. Те самые, вокруг которых в последнее время ломается очень много копий. Напомним, в начале месяца западные страны установили потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель, а 20 декабря добавили сюда еще и верхний лимит стоимости газа в 180 евро за МВт/ч. Об этом (и не только) рассказал вице-премьер в интервью телеканалу «Россия 24». Приведем самые яркие цитаты.

О ПОТОЛКЕ ЦЕН НА НЕФТЬ

- Впервые в истории применяется такой инструмент - потолок цен. Никто не понимает, как это будет работать. Самый предельный уровень недавно был установлен на уровне $60 за баррель. Но сегодня нефть марки Brent торгуется на уровне $80, а Urals (это основная марка российской нефти) торгуется с дисконтом.

Сейчас готовится указ президента о запрете поставок нефти и нефтепродуктов в те страны, которые будут требовать соответствие в контрактах потолку цен. Мы готовы даже идти на частичное понижение добычи. В начале следующего года у нас может быть сокращение где-то на 500-700 тысяч баррелей в сутки, это примерно 5-6%.

О ПОТОЛКЕ ЦЕН НА ГАЗ

- Сейчас цена на газ на рынке - $1100 (за тысячу кубометров, - Ред.). Это значительно ниже предельного уровня. Тем не менее, наши европейские партнеры, мне кажется, до конца не понимают, что такие инструменты приводят только к перераспределению газа, который будет искать другие рынки.

О ПЕРЕНАПРАВЛЕНИИ ПОТОКОВ

- В результате недружественных действий (западных государств, - Ред.) идет переориентация наших энергетических ресурсов на рынки дружественных стран. Прежде всего, это Азиатско-Тихоокеанский регион, африканские страны, латиноамериканские страны.

ОБ ИТОГАХ ГОДА

- В среднем по году в нефтяной отрасли увеличение объемов добычи. Примерно на 5% нефтепродуктов мы выпустим больше, чем в прошлом году.

Падение добычи в газовой отрасли - 18%. Но это связано в первую очередь с сокращением потребления газа в Европе, с террористическими актами на газопроводной инфраструктуре и функциональными ограничениями. Но, тем не менее, объем добычи газа будет 671 млрд кубометров. Это хороший результат. На внутренний рынок пойдет примерно 470 млрд кубов. Этот объем необходим для развития газомоторного топлива, газификации.

В угольной отрасли были введены санкции и Европа запретила поставки с августа. Тем не менее, по году объем добычи остался на том же уровне.

Что касается электроэнергии, то по производству и потреблению положительная динамика. Мы примерно на 1% произведем больше электроэнергии, чем в прошлом году и потребление увеличится на 1,6%.

ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ

- Сегодня компании-инвесторы притормозили инвестиции в топливно-энергетический комплекс. Если раньше инвестиции в нефтяной отрасли составляли около $700 млрд долларов ежегодно, то по нынешнему году будет примерно $400 млрд.

О ПРОГНОЗАХ

- Колебания цен на нефть существуют между 70 и 100 долларами. Я думаю, что в пределах этого диапазона, возможно, цены и будут находиться следующем году.

С февраля вступает в силу эмбарго на поставки нефтепродуктов в Европу. И это очень неопределенный момент с точки зрения того, чем Европе заместить российские нефтепродукты. Мы свои нефтепродукты будем распродавать по всему миру, но Европе придется потрудиться, чтобы найти и покрыть свой дефицит.

Мы активно диверсифицируем поставки сжиженного природного газа. Если раньше в России только 11 миллионов тонн СПГ производилось, сегодня уже четыре завода действуют общей мощностью 36 млн тонн СПГ. Это почти в 3,5 раза увеличение. Мы планируем выйти на уровень 60 млн тонн в ближайшие три-четыре года, затем до 100 млн.

О РАССЛЕДОВАНИИ ВЗРЫВОВ НА СЕВЕРНЫХ ПОТОКАХ

- Расследование не закончено. Тем более, что NordStream (швейцарскую компанию, управляющую газопроводом «Северный поток», - Ред.) не допускают до расследования диверсий. На «Северный поток - 1» допустили, «Северный поток – 2» нет. Сейчас компания занимается анализом результатов исследований.