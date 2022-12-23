Дмитрий Саблин: «На нашей рабочей группе лежит большая ответственность - дать объективную информацию с земли»

«На коллегии Минобороны президент сказал: «Нужно слышать тех, кто не замалчивает проблемы», - напомнил у себя в телеграм-канале зампредседателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин. - Я на Донбассе с начала марта. И все, кто работает здесь, видели, как сложные и тяжёлые проблемы не решались, пока правдивая информация о них не дошла до тех, кто принимает решения. На нашей рабочей группе лежит большая ответственность - дать объективную информацию с земли. Уверен, что состав группы подходящий, и Андрей Турчак в качестве руководителя именно тот человек, который справится с организацией этой работы».

Напомним, по распоряжению президента России Владимира Путина сформирована парламентская координационная группа по вопросам СВО, которую возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Организация будет вести мониторинг обеспечения мобилизованных граждан и ряда других вопросов, связанных с СВО.

«По своей сути, эта группа — инструмент обратной связи для президента с передовой. Инструмент постоянного мониторинга и получения объективной информации об обеспечении мобилизованных граждан, о получении ими и членами их семей установленных выплат, других положенных по закону мер помощи. И что ещё важно — инструмент выработки необходимых законодательных решений, на которые формируется запрос в обществе и в среде военнослужащих. Которые обеспечат дополнительную поддержку ребятам на передовой и после того, как они возвращаются из зоны СВО», — отметил Андрей Турчак.

Рабочая группа будет ежемесячно представлять аналитический доклад президенту по результатам всестороннего мониторинга.

В состав парламентской координационной группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.