В Запорожской области работает гуманитарный десант

92-летнюю пенсионерку из Мелитополя взяли под свое шефство волонтеры. Фото: Телеграм-канал «Молодой Гвардии» в Запорожской области

- С такими ребятами у нас точно есть будущее, - говорит 92-летняя Мария Данилова из Мелитополя.

В этот момент голос пожилой женщины дрожит. Вот уже много лет она живет одна. Привыкла рассчитывать на себя. Знала - помочь некому.

ПОД ШЕФСТВОМ ВОЛОНТЕРОВ

Когда к ней впервые пришли волонтеры, пенсионерка даже боялась открыть дверь. Говорит, не верила, что кто-то может ей помочь просто так, бескорыстно. Активисты «Волонтерской роты» и «Молодой Гвардии Единой России» взяли бабушку под крыло несколько месяцев назад.

Помогали ей во дворе: и сорняки пололи, и листву опавшую убирали. Теперь пенсионерка не боится, что зима будет снежной, а у нее самой не хватит сил расчистить дорожку. Знает, что на помощь придет «гуманитарный десант» - так называют ребят жители Запорожской области.

Марии Даниловой волонтеры помогают и продуктовыми наборами.

- Ой, ребятки, ну не надо было, вот зачем вы это делаете? - скромничает пожилая женщина.

Активист ответил на этот вопрос коротко: «Мы помогаем по зову сердца».

ЧАСТЬ БОЛЬШОЙ КОМАНДЫ

Как рассказал в своем телеграм-канале исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, в России наблюдается подъем волонтерского движения.

- И Запорожская область не исключение. В регионе работают сотни волонтеров. Они отвозят нуждающимся продукты, медикаменты, теплую одежду и другие необходимые вещи. Наши бесстрашные волонтеры регулярно привозят гуманитарные грузы бойцам в зону боевого соприкосновения, спасая множество жизней. Волонтеры Запорожской области - часть большой команды. Вместе мы преодолеем все трудности, - сказал Балицкий.

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ В ПРИОРИТЕТЕ

Активисты «Молодой Гвардии» и «Волонтерской роты» - юноши и девушки из разных городов страны - считают помощь людям своим долгом.

Волонтеры уверены, что не бывает маленьких добрых дел. Так, по словам ребят, важными направлениями работы была и остается адресная помощь. Молодежь постоянно навещает стариков, многодетные семьи. С собой обязательно привозят то, что требуется именно этим людям.

К примеру, если речь о пожилых, то часто в корзинке с продуктами лежат и лекарства. А если в гости едут к мамочке с маленькими детьми, то захватывают подгузники и, конечно, игрушки!

ВЫРУЧИМ ИЗ БЕДЫ

А недавно у волонтеров расширился список подопечных. На днях активисты привезли гуманитарные наборы в отделение учета и реинтеграции лиц без определенного места жительства в Мелитополе. Сюда приходят за помощью и поддержкой те, кто пострадал от преступного киевского режима, лишившись работы и крыши над головой.

Гуманитарные наборы, которые доставили активисты, включают в себя средства личной гигиены, мясные консервы, гречневую крупу и муку. Волонтеры знают, что эти простые вещи могут спасти не одну жизнь.

- Теперь подопечные центра - под патронатом волонтеров. По меньшей мере раз в месяц наборы для людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, будут поступать в учреждение. Ведь только совместными усилиями мы сможем выручить из беды наших сограждан, загнанных в нищету нацистской Украиной, - прокомментировали в «Молодой Гвардии».

СЮРПРИЗ ДЛЯ ГЕРОЕВ

Сейчас активисты готовят для военнослужащих, которые находятся на передовой, трогательные новогодние сюрпризы.

Ребята из «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты» вместе с учениками из школы № 8 Мелитополя сделали новогодние открытки для героев. В эти работы школьники вложили частичку своего сердца.

- Дети очень старались, ведь они так хотят поднять настроение и боевой дух наших защитников в преддверии Нового года, - сказали активисты.

ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ

И этим список задач у волонтеров не ограничивается. К примеру, недавно в парке возле Мелитопольского государственного университета активисты открыли бесплатную читальню на открытом воздухе. У памятника Пушкину на дереве теперь висит книжный скворечник, где любой желающий может совершенно бесплатно взять книгу. Взамен можно оставить в скворечнике свою. Так мини-библиотека в Мелитополе никогда не будет пустовать.

- Потому что читать сегодня - модно, в Мелитополе - настоящий книжный бум, - заверили добровольцы.

Чуть позже волонтеры подарили уличную библиотеку жителям Приморска.

- И это точно не последняя библиотека в Запорожской области, - сказали волонтеры.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ОСОБЕННЫХ РЕБЯТ

А еще недавно сто продуктовых наборов, теплые вещи и детскую литературу добровольцы передали Терпеньевской школе-интернату. В стенах интерната учатся сто особенных ребят со всей Запорожской области. Они изучают здесь школьную программу и занимаются с логопедом и дефектологом. Также в интернате есть классы педагогической коррекции.

По словам руководства учреждения, такая помощь для интерната очень важна.