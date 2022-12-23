Дети с улыбкой прижимают к себе коробки с новенькими обогревателями. Фото: Мария Львова-Белова

Дети с улыбкой прижимают к себе коробки с новенькими обогревателями, мамы держат в руках тяжелые пакеты с продуктами, а подростки пакуют вещи, готовясь ехать в детский лагерь на необычную смену.

Такая благостная картинка «нарисовалась» благодаря организаторам гуманитарной акции «Детям - в руки». Недавно в Запорожской области открылся ее региональный штаб. Этот уникальный проект реализуется в ДНР, ЛНР и теперь у нас в области при поддержке уполномоченного при Президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

В рамках акции активисты помогают деткам всем необходимым. Кто-то просит плюшевого медвежонка, а кто-то обогреватель, потому что дома очень холодно. Волонтеры все собирают, добавляют в посылку необходимые продукты и передают семьям.

В первый приезд активисты «Детям - в руки» привезли в Запорожскую область теплые вещи, генераторы, обогреватели и продукты. Дети и их родители сами говорят, что им нужно. Если детей в семье много, ей, конечно же, дадут не одну, а несколько коробок с едой и подарками.

Тогда привез нужные вещи и пообщался с семьями советник аппарата уполномоченного по правам ребенка Алексей Петров.

- Наша деятельность комплексная, состоит из нескольких направлений. В первую очередь это оперативная и адресная гуманитарная помощь детям, - сказал он.

Еще одно направление, по которому работают активисты, - оказание специализированной медицинской помощи. Так, благодаря им в Мелитополе десятки детей каждый день проходят медицинскую реабилитацию в Комплексном центре социального обслуживания. «Детям - в руки», кстати, помогут отремонтировать в этом центре бассейн и закупят современное оборудование.

Также активисты организуют для детей смены в детском подмосковном лагере «Литвиново». Первые 75 ребят из Запорожской области уже уехали туда в начале декабря. Попасть в лагерь может любой ребенок, нужно только оставить заявку на сайте акции.

В лагере подростки из присоединенных регионов отдыхают, учатся, развиваются и проходят психологическую реабилитацию. С ними работают опытные специалисты. А пообщаться, поделиться опытом и поддержать ребят приезжают олимпийские чемпионы, известные актеры и блогеры.

- Такие поездки помогают нашим детям не только оздоровиться, но и заложить фундамент своего будущего, найти новых друзей и зарядиться хорошими эмоциями. Благодарен Марии Алексеевне за неиссякаемое милосердие, заботу и внимание к нашим детям, - высказался врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

В будущем и в городах области планируют открыть центры для работы с подростками.

КСТАТИ

Сделать доброе дело может каждый. Помочь акции «Детям - в руки» можно в социальных сетях. Гуманитарную помощь (от игрушек до генераторов) получили уже более восьми тысяч детей в Запорожской области.