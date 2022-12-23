Боец, лившийся ноги в СВО, стал делать 164 прыжка на скакалке

Фото: Росгвардия

Военные врачи Главного военного клинического госпиталя Росгвардии показали уникальные методы реабилитации участников специальной военной операции, которые получили ранения.

«Более 98% пациентов эффективно восстанавливаются после ранения в короткий срок. Большинство из них возвращается в свои подразделения после курса реабилитации в Центре восстановительной медицины Росгвардии. Нередки случаи, когда военнослужащие и сотрудники, которые еще недавно были пациентами госпиталя, возвращаются в зону специальной военной операции», - заявил начальник Главного военного клинического госпиталя Росгвардии Виктор Губань.

О том, как проходит лечение росгвардейцев, получивших ранения в ходе специальной военной операции, об уникальных методах восстановления их здоровья и процессах применения передовых технологий реабилитации рассказала начальник Центра восстановительной медицины Главного военного клинического госпиталя Росгвардии полковник медицинской службы Татьяна Афанасьева.

«В лечении и реабилитации военнослужащих участвуют врачи лечебной физкультуры (ЛФК), физиотерапевты, психотерапевты, мануальные терапевты, травматологи и другие. Центр оснащен тремя современными залами ЛФК и залом механотерапии, в которых расположены силовые многофункциональные тренажеры на различные группы мышц, кардиотренажеры, подвесная система, вертикализаторы для пациентов с травмами позвоночника, тренажеры с активно-пассивной реабилитацией с обратной связью и другие», - перечислила Афанасьева.

Есть даже сауна, где поддерживается температура - минус 110 градусов по Цельсию. Даже в самых холодных краях Антарктиды намного теплее.

- Пациент испытывает стресс, в результате у него вырабатывается гормон радости, у пациента повышается настроение, - говорит медик.

Говорят, что после такой сауны у пациентов ускоряются все восстановительные процессы в организме.

Эффективность физических упражнений зависит от соблюдения правильной техники их выполнения, поэтому пациенты тренируются исключительно под контролем профессиональных инструкторов.

Фото: Росгвардия

Зал ЛФК одно из любимых мест военного фельдшера прапорщика Никиты Д. Военнослужащий потерял правую ногу в ходе выполнения боевой задачи в зоне специальной военной операции. Сейчас Никита проходит заключительный этап реабилитации, готовится к протезированию. Прапорщик дает полезные советы и рекомендации другим военнослужащим, что получили аналогичные ранения и настраивает их на позитивные лад.

Примером Никиты воодушевился и рядовой войскового спецназа Майирбек М. из Чеченской Республики. Ему ампутировали левую ногу, но росгвардеец не сдается и ежедневно ставит новые личные рекорды по лёгкой атлетике. Очередным из его достижений является 164 прыжка на скакалке.

Сейчас Майирбек проходит третий этап реабилитации — подготовку к протезированию.

Среди передовых методов Афанасьева выделила воздействие переменным электростатическим полем системы «Хивамат - 200».

Электростатическое поле генерируется между специальными перчатками массажиста и телом пациента. Аппарат очень эффективен для улучшения крово-лимфообращения, снятия отеков, снижения фантомной боли, подготовки культи (конечность, остающаяся после ампутации) к протезированию.

В кабинете массажа мы встретили старшего сержанта Александр Б., добровольца, который выполнял задачи в составе отряда спецназа Росгвардии. В ходе выполнения боевой задачи он получил перелом таза и нижних конечностей, оказавшись зажатым между БТРом и «Тигром». После ранения не мог ходить. За два месяца в госпитале его поставили на ноги. В настоящее время он совершает утренние пробежки на свежем воздухе.

Также в госпитале применяют высокоинтенсивные лазера, магнитотерпию, гидромассажные ванны с хромотерапией, лечебные местные ванны, различные души и местные ванны для конечностей.

Среди современных методов лечения Татьяна Афанасьева также выделяет эрготерапию, которая направлена на реабилитацию пациентов полностью или частично утративших возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью, полноценно отдыхать.

Одним из пациентов, которому ежедневно проводят эрготерапию, является военнослужащий Росгвардии старший сержант Набир Г. Пациент проходит реабилитацию после минно-взрывного ранения, в результате которого он мог потерять и обе руки, и обе ноги. Врачи госпиталя спасли пациенту ноги и левую руку.

Фото: Росгвардия

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сегодня в реабилитационно-образовательном центре, созданном на базе филиала военного госпиталя им.А.А.Вишневского в Москве, военнослужащим-участникам специальной военной операции по защите временно исполняющий должность начальника Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юрий Бобров вручил сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования, воинские звания и государственные награды.

Отличившимся военнослужащим было вручено 19 государственных наград, в числе которых 10 орденов «Мужества», 5 медали «За отвагу» и 2 медали «Суворова» и 2 медали Жукова. Ранее, о награждении данных военнослужащих состоялся Указ Президента России.

Полученные в образовательном центре новые специальности позволят военнослужащим, получившим ранения, продолжить службу на новых воинских должностях в организациях Минобороны.

Фото: Росгвардия

Юрий Бобров высказал слова благодарности награждаемым за мужество отвагу и храбрость проявленную при выполнении воинского долга: .

«Здесь, в реабилитационно-образовательном центре, Вы успешно прошли восстановительный период, получили необходимые знания и умения и готовы к исполнению должностных обязанностей. Министром обороны Российской Федерации подписаны приказы о назначении Вас на воинские должности и присвоении воинских званий. Центральной комиссией Министерства обороны принято решение о выдаче Вам удостоверений ветерана боевых действий».

«Все военнослужащие обеспечены жильем (более 30 получили новое жилье) с учетом расположения нового места службы, транспортной доступности и наличия объектов социальной инфраструктуры. Либо смогут получать ежемесячную денежную компенсацию за наем жилья в избранном месте жительства», - отметил врид руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Министерства обороны Российской Федерации Артем Святненко.

Начальник филиала 2 ЦВКГ им. АА.Вишневского полковник Владимир Юдин заявил, что для каждого пациента госпиталя разработана персональная программа реабилитации.