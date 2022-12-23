Киев страшился этой зимы - и она нагрянула

КАК ИДЕТ НАСТУПЛЕНИЕ

Наши вооруженные силы продолжают продвижение на различных направлениях в зоне специальной военной операции. В том числе на Донецком направлении. Что сообщает Минобороны в своей очередной сводке? Читаем внимательно.

- На Донецком направлении российские подразделения продолжали наступательные действия. Наши войска выбивали противника из укрепленных опорных пунктов. За сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и три пикапа.

Речь в данном сообщении шла о 10 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что ВС РФ продвигаются на Красно-Лиманском направлении. Они восстанавливают свои позиции, отчасти утраченные после украинского контрнаступления в Харьковской области в минувшем сентябре.

Несмотря на то, что ВСУ пытались то и дело проводить разведку боем на Старобельском направлении, задействуя в основном свои отряды территориальной обороны, мобилизованных и пограничников, оставляя наиболее боеготовные подразделения в тылу, это не помешало ВС РФ занять несколько опорных пунктов противника. Из-за постоянного наступательного продвижения российских войск на данном направлении националисты вынуждены постоянно перебрасывать сюда подкрепления. Они пытаются оборудовать новые наблюдательные посты и огневые позиции.

На Лиманском участке союзные войска установили контроль над двумя опорными пунктами в районе Площанки. Также продолжаются бои в серой зоне на рубеже Краснопоповка - Макеевка.

На Лисичанском участке бойцы союзных подразделений установили контроль над наблюдательным пунктом в районе Белогоровки. Подразделения 122-го батальона 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ вынуждены были отступить на восполнение личного состава в Серебрянку.

ПРИЗНАЮТ РОСТ ПОТЕРЬ

Даже в Киеве вынуждены признать, что «ВСУ потеряли импульс наступления». А проще говоря, пятятся назад. В сообщениях их украинской столицы говорится о том, что ВС РФ перехватили инициативу. На это сквозь зубы указал советник офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович. В программе Марка Фейгина этот ходячий рупор киевского режима признал, что «на земле по всей линии фронта в наличии фаза оперативно-тактического давления российских войск на всех направлениях».

Ранее телеграм-канал «Резидент» со ссылкой на источник в офисе украинского президента рассказал, что «Залужный доложил Зеленскому о возможном тактическом окружении Артемовска (Бахмута)». Канал цитирует внутренние сводки: «Российские войска увеличили натиск на город со всех сторон. Они усложнили коммуникацию ВСУ. Украинская армия несет большие потери. Генштаб вынужден бросать все новые подразделения на защиту города».

Украинские телеграм-каналы с большой неохотой подтверждают продвижение русских войск в направлении Красного Лимана, Авдеевки, Марьинки. И с еще большой неохотой признают неуклонный рост потерь с украинской стороны.

ПОЧЕМУ РОССИЯ ПЕРЕХВАТИЛА ИНИЦИАТИВУ

Среди основных причины перехвата инициативы ВС РФ можно отметить следующие:

- Обозначилось явное преимущество российской стороны в системах артиллерии, в том числе РСЗО, в своевременной доставке боекомплекта на позиции, а также в целом в живой силе;

- Выявились многочисленные факты деморализации в вооруженных формированиях Украины на линии боевого соприкосновения. Отделения, взводы, роты украинцев оголяют фланги своих войск, убегая в тыл или сдаваясь в плен.

- Время работает на Россию, и не только в вопросах улучшения качества управления частями и подразделениями.

- Вывод из строя ключевых объектов энергосистемы Украины уже заметно усложнил снабжение, энергопитание, навигацию и связь в ВСУ.