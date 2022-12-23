Без заявлений и документов: правительство упрощает назначение выплат Героям России

Михаил Мишустин на заседании кабмина. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Порядок назначения ежемесячной выплаты Героям России и Героям Труда будет упрощен. Такой законопроект уже подготовлен правительством. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании кабмина в пятницу.

Порядок назначения ежемесячной выплаты для этих категорий граждан будет беззаявительным. Подавать заявления и предоставлять подтверждающие документы для назначения выплаты больше не придется. Это станут делать автоматически через единую систему межведомственного электронного взаимодействия. Уведомления о назначении выплаты будут направляться гражданам в течение трех рабочих дней.

При этом, как пояснил Мишустин, имеющие звание Героев смогут выбирать, что для них предпочтительнее: денежные средства либо натуральные льготы. Обратиться за назначением или заменой таких мер поддержки можно любым удобным способом - по телефону, по электронной почте, через портал госуслуг.

Мишустин отметил, что это нововведение является частью работы кабмина по упрощению получения россиянами государственной поддержки.

На заседании кабмина премьер также рассказал, что правительство выделит почти 1,5 трлн рублей Пенсионному фонду. Эти деньги пойдут на выплату пенсий в этом и следующем годах, а также на специальные федеральные надбавки неработающим пенсионерам, чей доход ниже регионального прожиточного минимума.

Дополнительную поддержку получат и дети с тяжелыми и редкими заболеваниями, которым требуется дорогостоящее лечение, в том числе импортными препаратами. Правительство приняло решение выделить почти 70 млрд.рублей фонду «Круг добра», который был создан 2 года назад. За это время помощь фонда получили около 5 тысяч детей.