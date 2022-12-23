Будьте здоровы!

После присоединения к России в регионе начали проводить медосмотры для детей, жителям оказывают бесплатную психологическую помощь. Также активно работает прививочная кампания - можно поставить вакцину от гриппа и коронавируса.

Дети - наше будущее

Врачи из других регионов уже проверили здоровье более десяти тысяч детей и подростков в области. И диспансеризация продолжается. Медосмотр проводят полный, поэтому всех жителей до 18 лет проверяют врачи разных специализаций. Ребят осматривает педиатр, невролог, хирург, офтальмолог, психиатр, психолог, травматолог-ортопед, оториноларинголог, акушер-гинеколог, эндокринолог и кардиолог.

Если врачей что-то настораживает, они отправляют пациента на дополнительную диагностику. А некоторых сразу направляют на лечение в другие больницы страны. В ноябре и декабре проводят осмотры в Мелитопольском и Бердянском районах. Медики приезжают к ребятам в детские сады, школы и колледжи. Если ребенок не ходит в детсад или школу, родителям нужно позвонить на горячую линию и узнать, где можно пройти медосмотр. Диспетчер поможет подобрать ближайший пункт. Номер горячей линии: +7 (990) 009-00-58. Звонить можно в будни с 08.00 до 17.00

Медосмотр - дело добровольное. Родители или законные представители сами решают, нужно ли это их ребенку. Дети проходят диспансеризацию только после того, как родители заполнят специальную анкету и дадут согласие.

Психологи помогут

Помочь обещают и взрослым. Чувствуете, что не справляетесь? Появились проблемы с ментальным здоровьем? Тогда можно обратиться за бесплатной психологической помощью.

Жителям Запорожской области окажут бесплатную психологическую помощь. Психологи будут работать сразу в четырех городах.

Адреса вакцинации

Никуда не уходят и инфекционные заболевания. С ними врачи предлагают бороться самым эффективным методом - вакцинацией. В амбулаториях городов и поселков региона есть вакцины от гриппа и коронавируса.

От гриппа предлагают привиться российскими вакцинами «Гриппол Квадривалент» и «Флю-М». Иммунитет начнет формироваться уже на 12-й день. А поставить такую прививку могут не только взрослые, но и дети старше 6 лет.

Васильевский район

г. Каменка-Днепровская, ул. Набережная, 130, каб. 7.

пгт Михайловка, Больничный пер., 3, каб. 13.

с. Великая Белозерка, ул. 8 Марта, 3.

г. Днепропрудное, ул. Зеленая, 2/4, каб. 17.

с. Балки, ул. Садовая, 121а.

с. Малая Белозерка, ул. Вишневская, 36.

г. Васильевка, ул. Державная, 6.

с. Водяное, ул. Гвардейская, 141.

С понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00.

Мелитополь

Амб. № 2. Ул. Фролова, 21 (+7 (990) 064-55-91),

Амб. № 3. Пр-т Б. Хмельницкого,

46 (+7 (990) 043-54-66),

Амб. № 5. Ул. Интеркультурная, 394 (+7 (990) 026-85-12),

Амб. № 6. Ул. Гагарина, 1 (+7 (990) 039-52-31),

Амб. № 7. Ул. Казарцева, 14 (+7 (990) 043-26-39),

Амб. № 8. Ул. О. Гончара, 79 (+7 (990) 064-55-89),

Амб. № 10. Ул. Брив-ла-Гайард,

6 (+7 (990) 064-55-90).

С понедельника по пятницу, с 9.00 до 15.00.

Мелитопольский район

с. Терпенье, ул. Таврическая, 74.

с. Н. Богдановка ул. Центральная, 51.

с. Н. Николаевка, ул. Садовая, 48.

с. Константиновка, ул. Соборная, 95/1.

пгт Мирное, ул. Школьная, 20.

с. Н. Филипповка, ул. Центральная, 27.

с. Н. Городкова, ул. Центральная, 8.

с. Астраханка, ул. Заводская, 65д.

с. Семеновка, ул. Первомайская, 92.

с. Новое, ул. Продольная, 4.

с. Фруктовое, ул. Молодежная, 7а.

с. Александровка, ул. Носонова, 1.

с. Гирсовка, ул. Молодежная, 51.

пгт Н. Васильевка, ул. Почтовая, 75.

с. Новоспасское, ул. Шавкайская, 41.

пгт Веселое, ул. Горького, 2а/3.

пгт Акимовка, ул. Центральная, 30.

с. Давыдовка, переулок Школьный, 9.

с. Новоданиловка, ул. Центральная, 19.

с. Переможное, ул. Зеленая, 35.

с. Радионовка, ул. Центральная, 149.

с. Шелюги, ул. З. Космодемьянской, 7.

с. Розовка, ул. Чернявская, 39.

пгт Приазовское, ул. Покровская, 33.

с. Ботиево, ул. Христова, 59а.

Бердянский район

г. Бердянск, пр-т Победы, 8, каб. 11,

с 9.00 до 14.00.

с. Берестовое, ул. Матросова, 6, с 9.00 до 14.00.

с. Осипенко, ул. Осипенко, 18, с 9.00 до 14.00.

г. Приморск, ул. Морская, 74, с 8.00 до 15.00.

с. Инзовка, ул. Мира, 77, с 8.00 до 15.00.

с. Болгарка, пер. Больничный, 4, с 8.00 до 15.00.

пгт Черниговка, ул. Соборная, 434, с 9.00 до 14.00.

Пологовский район

г. Токмак, ул. Центральная, 55к, каб. № 10

и ул. Куйбышева, 52.

г. Молочанск, ул. Шевченко, 45.

с. Лагидное, ул. Мостовая, 10.

пгт Камянка, ул. Евтушенко, 1А.

с. Смирновое, ул. Молодежная, 4.

ВАЖНО

Специалисты консультационного пункта по оказанию экстренной и кризисной психологической помощи ждут на прием детей, их родителей и педагогов.

Мелитополь, ул. Гризодубова, 54, школа № 15. Записаться: +7 (990) 021-40-32 (координатор Ольга).

Бердянск, ул. Степанянца, 13. Записаться: +7 (990) 081-00-82 (координатор Анастасия).

Приморск, ул. Сборная, 93. Записаться: +7 (990) 045-16-99 (координатор Мария).

Энергодар, ул. Воинов-Интернационалистов, 32, гимназии № 5. Записаться: +7 (990) 033-95-30 (координатор Наталья).