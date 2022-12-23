Украине будет сложно вернуть себе территории: Американцы хвалят российского генерала Суровикина и делают прогноз на зимнюю кампанию

Во главе спецоперации поставили генерала Сергея Суровикина, который, по словам американских экспертов, более эффективно проводит сложные военные операции. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Влиятельная американская газета Нью-Йорк Таймс сделала прогноз на зимнюю военную кампанию на Украине. Естественно, опросив экспертов, связанных с армией, спецслужбами и правительством США. Некоторые выкладки этого прогноза удивляют своей циничностью, но прочесть их несомненно стоит. Чтоб понимать — как видят ход украинского конфликта на Западе и что замышляют дальше.

Вот цитаты из Нью-Йорк Таймс.

ПАТОВАЯ ЗИМА

Конфликту на Украине скоро пойдет второй год. И его ход, вероятно, изменится в ближайшие месяцы, поскольку Россия улучшает свою оборону и выдвигает больше солдат на линию фронта, из-за чего Украине будет труднее вернуть себе огромные участки территории, которые она потеряла, считают источники в правительстве США.

Это делает наиболее вероятным сценарий зимних сражений патовым - ни одна сторона не сможет захватить много земли, несмотря на ожесточенные бои.

КИЕВ ПЛАТИТ ТЫСЯЧАМИ УБИТЫХ

За последние 6 месяцев украинские силы отвоевали участок земли под Харьковом и взяли под контроль Херсон, крупный южный город. Но за это пришлось дорого заплатить: тысячи убитых украинских солдат и огромное количество боеприпасов. Украина выпускала за неделю гораздо больше снарядов, чем США могли произвести за месяц!

ДО КРЫМА ДОЙТИ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Высокопоставленные украинские чиновники предупреждают о возможности крупного наступления России. Но американские эксперты говорят, что у России пока не готовы силы для серьезного наступления.

В то же время, украинское политическое и военное руководство заявляет, что сами планируют наступление против России. Они считают, что им надо добиться успеха, чтобы восстановить критически важные территории. И их основное внимание будет сосредоточено на юге.

Однако, американские источники считают, что Украина, скорее всего, не сможет дойти своей армией до Крыма и вместо этого будет полагаться на более тайные операции — подобные атаке на мост через Керченский пролив.

УКРАИНА ВОЮЕТ ПО УКАЗАНИЮ РАПЗВЕДКИ США

Украина все последние месяцы полагалась на отчеты разведки США, в которых указывается, где российская армия наиболее слаба. Наступление под Харьковом в сентябре было успешным потому, что украинцы столкнулись с пустыми территориями, неподготовленными российскими силами к обороне.

По словам американских военных, они продолжают искать хрупкие места в российских позициях, которые могут не сдержать наступления со стороны Украины.

Тем не менее, способности Киева наносить эффективные удары по российским базам и путям снабжения недостаточно, чтобы выбить войска Москвы из тех частей страны, где они сейчас сосредоточены.

Любые мелкие прорывы украинских сил в ближайшие месяцы вряд ли приведут к разгрому российской армии, говорят американские официальные лица.

МОСКВА УСВОИЛА УРОКИ

Американские официальные лица говорят - есть свидетельства того, что Москва начинает учиться на ошибках. Во главе спецоперации поставили генерала Сергея Суровикина, который, по словам американских экспертов, более эффективно проводит сложные военные операции.

Украинские военные чиновники заявляют, что Москва в последние недели стала наносить более интенсивные авиаудары по их оборонительным линиям, что привело к увеличению потерь среди украинцев.

И какой бы неудачной со стороны ни казалась первоначально российская частичная мобилизация, 300 000 резервистов теперь на линиях обороны. И к весне они только укрепятся, заявили американские официальные лица.

Российские войска окапываются, строят траншеи, и они отказываются от районов, которые требуют для удержания слишком большого количества войск, вместо этого перемещаясь на более безопасные позиции.

ГЕНЕРАЛ СУРОВИКИН УЛУЧШИЛ ОБОРОНУ И ДИСЦИПЛИНУ

Отход из Херсона, по словам американских официальных лиц, является ключевым примером того, как Россия усвоила уроки. Генерал Суровикин настаивал на его необходимости. Отход позволил российским войскам использовать реку Днепр для защиты.

По словам этих американских чиновников, генералу Суровикину удалось улучшать оборону и дисциплинировать российские войска. И их нынешнее наступление в Бахмуте также направлено на то, чтобы занять лучшие позиции для защиты от украинских атак.

«Он укрепляет позиции и пытается построить сеть траншей и более разумный набор контрольно-пропускных пунктов», — говорит Дара Массикот, старший научный сотрудник RAND Corporation.

Генерал Суровикин также экспериментировал с новой тактикой для российских ВВС, в том числе с тем, как они запускают ракеты по Украине, чтобы попытаться сбить с толку ее ПВО.

СОПЕРНИЧЕСТВО ВПК РОССИИ И ЗАПАДА

Конфликт все больше зависит от боеприпасов и запасов техники — двух основных потребностей, которые могут решить ход конфликта с обеих сторон.

«Это все больше становится соперничеством между западной промышленной базой и российской», — сказал Сет Дж. Джонс, старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований.