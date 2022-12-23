Очки-непотейки и съедобные тарелки: 10 гениальных изобретений ученых 2022 года

Команда из исследовательского университета ETH Zurich придумала, как защитить очки от запотевания. Фото: Shutterstock

Помада-антисептик

Никаких антибиотиков там нет - ученые из университета Валенсии Сан-Висенте Мартир просто добавили в самую обычную гигиеническую помаду экстракт клюквы. Ягода эта богата полифенолами, которые подавляют активность вирусов, бактерий и грибков. Разработку протестировали, «подселив» к культурам, в которых росли вирус COVID-19, бактерии золотистого стафилококка и кишечной палочки, грибок Candida albicans. Вирус был диактивирован уже через минуту, а бактерии и грибок значительно снизили активность через пять часов контакта.

Незапотевающие очки

Команда из исследовательского университета ETH Zurich придумала, как защитить очки от запотевания. Вся соль в сверхтонком покрытии на основе золота – оно преобразовывает солнечный свет в тепло, нагревая поверхность стекла до 8 °C. В итоге линза остается прозрачной при перепаде температуры – например, когда выходишь из дома на мороз. Покрытие само по себе тонюсенькое - 10 нанометров, что в 12 раз тоньше обычного сусального золота. Такой мизер не сделает очки дорогим. Разработка подойдет также для окон, ветровых стекол, зеркал, оптических датчиков.

Съедобная посуда

Поел – закусил тарелкой. Мыть не надо, мусора меньше – удобно! А еще полезно, потому что сделана посуда из отрубей зерновых культур, и по вкусу как цельнозерновые хлебцы. Ученые РЭУ им. Г. В. Плеханова, придумавшие «вкусняшку», заверяют, что и внешний вид не подкачает: технологию отточили так, что изделия получаются однородной структуры, без дефектов, прочные и гибкие. Цену тоже прикинули - 10-15 рублей за тарелку получается.

Пищевая пленка против плесени

Обычно для продления срока годности в продукты добавляют консерванты. Они замедляют рост и развитие бактерий, плесневых грибов и дрожжей, однако не так уж и безвредны, как нам говорят. Ученые Института химии растворов РАН предложили альтернативу - пленки на основе крахмала, которые содержат пищевые консерванты, однако они так медленно освобождаются, что не успевают скапливаться в продукте. Разработку уже испытали на сыре: нанесли тестовую культуру плесени на продукт с пленкой и без и оставили при комнатной температуре. Первый образец не плесневел вплоть до высыхания, а второй быстро испортился. Пленка плотная и прозрачная, подойдет для многих продуктов, включая фрукты.

Смартфон без подзарядки

Компьютеры и смартфоны смогут неделями работать без подзарядки, представляете! Это станет возможным благодаря магнитной памяти. В ее основе - принципы спин-орбитроники, новой области науки и техники, которая позволяет устройствам хранить и обрабатывать информацию без электрического тока. Ученые России и Китая работают над прототипом первого элемента магнитной памяти, дело, говорят, небыстрое, но новинка очень скоро дополнит, а то и полностью заменит традиционные полупроводниковые технологии.

Таблетка и лампа для урожая

Не жди хорошего урожая, если картошку атаковали болезни или грибок. Обычно растения защищают от патогенов пестицидами, но это химия, к тому же обрабатывать растения нужно многократно. Ученые Сибирского федерального университета разработали новый фунгицидный препарат в особой оболочке: попадая в почву, он медленно разлагается и контролируемо выпускает действующее вещество. Проверили не только в лаборатории, но и в поле: картошка уродила с приростом в 70%! При этом содержание нитратов в клубнях снизилось.

А питерские ученые создали фитолампу для теплиц, которую можно настроить под каждый овощ. Листовой салат под действием индивидуальной подсветки сразу дал +60% урожайности. Умница-лампа умеет еще и переключать освещение при появлении человека — чтобы не навредить зрению.

Ну очень полезный хлеб

Оказывается, в обычном хлебе антиоксидантов, которые защищают нас от болезней и раннего старения, - кот наплакал. В Мичуринском аграрном университете поняли, как это исправить. Печь хлеб предлагают на основе растительных паст. Делают их из овощей, фруктов, трав, ягод. Витаминов, антиоксидантов, минеральных веществ, пищевых волокон, эфирных масел и прочей полезности в пастах ого-го сколько, так что хлеб получается не только вкусный, но и очень полезный. Пасты еще и пышность выпечке придают, так что не нужно добавлять промышленные хлебопекарные дрожжи, в которых есть неполезная химия.

Расшифровщик каракулей врачей

Наконец-то не надо будет изучать с лупой то, что доктор прописал, и строить догадки. Сфоткал назначение, загрузил в приложение – получи перевод на человеческий язык. Расшифровщик даже названия лекарств распознает. Google научил нейросеть расшифровывать каракули врачей, но приложение еще в разработке. Ждем!

Суперподгузники

Наш ответ импортным синтетическим суперсорбентам, которые применяются в производстве подгузников. После использования заморские сорбенты превращаются в гель, который очень медленно разлагается и вредит экологии. Материал, созданный российскими химиками, распадается на воду и углекислый газ. А за счет большого количества пор за секунды впитывает большое количество жидкости и эффективно удерживает ее даже при физических воздействиях — нажиме, скручивании и т. д.

Стекла дополненной реальности

Электронные устройства становятся все миниатюрнее, и компоненты для них тоже нужны более компактные, прежде всего оптические. В РХТУ им. Д. И. Менделеева разработали новый вид стекол для очков дополненной реальности, объективов камер смартфонов и микропроекторов и даже космических телескопов и медицинской аппаратуры. Наши стекла круче западных аналогов, так как имеют сниженную плотность, что позволяет уменьшить вес линз и сделать использование устройства удобнее. А еще через новые стекла можно получать изображения высокого разрешения и включать в обычную «аналоговую» картинку цифровой контент.