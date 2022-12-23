Вся помощь семьям в одном окне: в России открываются специальные МФЦ

В семейный МФЦ можно обратиться за любой поддержкой – от организации досуга до лечения ребенка. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

В семейный многофункциональный центр можно обратиться за любой поддержкой – от организации досуга до лечения ребенка. В МФЦ семью встречает социальный координатор, при необходимости назначается семейный куратор, который сопровождает ее в разрешении жизненной ситуации.

Инициатор организации семейных МФЦ Светлана Черенкова – сама мама четверых детей. По ее словам, первый такой центр в Орле она организовывала и для своей семьи тоже, чтобы упростить и систематизировать общение с различными социальными службами.

«Чем больше будет подобных сервисов, тем больше многодетная мама сможет успевать, сможет соблюдать баланс между семьей, какой-то деятельностью и временем для себя. В семейных МФЦ можно получить максимум помощи в одном месте без лишнего хождения по кабинетам и инстанциям», – сказала Светлана Черенкова.

В частности, специалисты центра оказывают помощь по вопросам планирования и рождения ребенка, оформления инвалидности ребенка или жилья для семьи с ребенком-инвалидом. Иногда вопрос решается за одну телефонную консультацию. В сложных случаях семье назначается куратор, который подключает и координирует различных специалистов для решения проблемы.

Проект оказался востребованным для многих семей в Орле, 94 % обращений были успешно обработаны, 100 % семей получили комплексную помощь. В июле 2022 года идею создания таких площадок по всей стране поддержал президент России на форуме «Сильные идеи для нового времени», организованном Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконресс.

«Проект предложен неравнодушными и ответственными людьми – участниками социального кластера по вопросам поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья. С этого момента проделана колоссальная работа – проект получил всестороннее одобрение и развитие, в 2022 году Орловская область стала одним из восьми пилотных регионов, получивших грант на развитие сети семейных МФЦ», – отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

20 декабря в регионе появился еще один семейный МФЦ – в городе Ливны. В ближайшее время такие центры появятся еще в 38 регионах – участниках проекта АСИ по внедрению единого социального стандарта.

«Стандарт содержит требования к организации сервисов и инфраструктуры в социальной сфере, основанные на лучших управленческих практиках. Мы видим, что семейные МФЦ показывают хороший результат, это не формальная помощь для галочки. Она на самом деле ориентирована на человека, на семью, на то, чтобы дать именно ту услугу, в которой они нуждаются в конкретный момент времени, – отметила гендиректор АСИ Светлана Чупшева. – Мы бы хотели, чтобы такие центры появлялись повсеместно, и качество этих услуг становилось одинаково высоким вне зависимости от региона».