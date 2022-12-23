Чемпионы - детям Новороссии

«Единая Россия» и «Молодая Гвардия» запустили проект «Чемпионы - детям Донбасса» в новых регионах страны. Проект будет реализован в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Первое мероприятие в его рамках прошло в Шахтерске. Депутат Госдумы, чемпион России и мира по боксу Дмитрий Пирог провел для детей мастер-класс по боксу. Выдающийся спортсмен напомнил, что проект «Чемпионы - детям» зародился в Краснодарском крае при поддержке благотворительного фонда «Доступный спорт».

- Решили вместе с «Молодой Гвардией» продолжать эту работу. В Донбассе к проекту подключается Федерация бокса, - рассказал Дмитрий Пирог. - Сегодня крайне важно жителям освобожденных территорий, вошедших в состав России, в самые короткие сроки создать все условия для полноценной жизни. Вестником мира и возвращения к нему во все времена являлся спорт. Чтобы жизнь быстрее вошла в мирное русло, необходимо насыщать ее

Спортсмены благодарны боксеру за советы и опыт, который они получили после мастер-класса. Ребята говорят, что для них общение с Дмитрием Пирогом было очень полезным.

- Конечно, он мне поддавался, но и я старался работать хорошо. Это опыт, который запомнится надолго. Было тяжеловато, но я понял, что мне нужно быть более раскрепощенным, чтобы больше раскидываться, - говорит юный спортсмен Егор.

- Он дал мне совет, что нужно не тянуть руку к себе после удара, а быстро ее возвращать на место. Поначалу было страшно, потому что я не знал его силу, а потом было нормально. Чувствовалась очень мощная харизма, сила. По нему видно, что он чемпион и он может победить кого угодно, - делится впечатлениями спортсмен Олег.

Не обошлось и без подарков. Чемпион России и мира по боксу привез в спортшколы Донецкой Народной Республики новое спортивное оборудование.

- Мы привезли с собой мячи для разных видов спорта, борцовские ковры и манекены, татами, столы для настольного тенниса, боксерские мешки и груши, перчатки и шлемы, футбольные и волейбольные сетки и стойки, снаряды для тяжелой атлетики и другие виды инвентаря. Кроме этого, Федерация бокса Краснодарского края передала стройматериалы для восстановления одного из залов бокса в Донецке, - рассказал Дмитрий Пирог.

После мастер-класса и спаррингов в Шахтерске состоялось подписание положения проекта «Чемпионы - детям Донбасса». Он будет реализовываться в нескольких направлениях - соревнования, показательные выступления, мастер-классы, благотворительные матчи, общение.

«Для нас большая честь участвовать в проекте. Мы этому уделяем огромное внимание. В Мариуполе уже открыли секции по самбо и боксу, регулярно проводим соревнования по футболу. Будем проводить мастер-классы с участием именитых спортсменов, а также соревнования на кубок «Молодой Гвардии», - рассказал координатор МГЕР по УФО, руководитель Тюменского регионального отделения Владимир Сбитнев.