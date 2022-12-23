В освобожденном Рубежном - хорошие новости

В результате обстрелов ВСУ были сильно повреждены многие участки газовых магистралей.

В освобожденном Рубежном праздник. На днях специалисты «Луганскгаза» подключили к системе газоснабжения 100 процентов жилых домов Рубежного, а также Варваровки и Кудряшовки.

Подача природного газа была восстановлена для пяти тысяч частных и многоквартирных домов.

- Вы не представляете, какая для нас это радость, когда можно быстро и комфортно готовить еду, - поделилась хорошим настроением жительница Рубежного Ирина Полякова. - За несколько дней до этого приходили ребята-газовщики, проверили в квартире и во всем доме исправность труб и вытяжки. Теперь мы снова с газом. К тому же он будет в несколько раз дешевле, чем при Украине. Двойная радость!

В Рубежновском межрайонном управлении газового хозяйства рассказали, что результату предшествовала долгая и трудоемкая работа. Ведь на освобожденных территориях республики в результате обстрелов ВСУ были сильно повреждены многие участки магистральных, подводящих и распределительных сетей.

- Наши специалисты устранили множество повреждений на уличных газопроводах, полностью обследовали подземные сети, - сообщил начальник местного управления газового хозяйства Валерий Кагала.

Одними из самых трудных были ремонтные работы на подводящем газопроводе диаметром 273 мм у поселка Южный. Там пришлось заменить более 30 метров трубы. А до этого велись работы по ремонту поврежденных участков магистрального газопровода Луганск - Лисичанск - Рубежное. При обследовании магистрали специалисты обнаружили несколько разгерметизированных мест, образовавшихся в результате обстрелов. После разминирования прилегающей территории сотрудники «Луганскгаза» приступили к восстановлению.

Павел Водолазский.

Начальник линейно-эксплуатационной службы управления магистральных газопроводов Павел Водолазский рассказал, что работы велись в сложных погодных условиях и не прекращались даже во время начинающихся обстрелов.

- Наши специалисты стойко и мужественно выполняют поставленные задачи. Мы понимаем, что, кроме нас, эту работу выполнить некому, и поэтому доводим начатое до конца. Главная цель - обеспечить долгожданным газом близлежащие населенные пункты, - отметил Водолазский.

Восстановление магистрального газопровода Луганск - Лисичанск - Рубежное позволит в дальнейшем начать работы по возобновлению подачи природного газа жителям городов Золотое и Горское, а также сел Ореховое и Новоивановка. Ранее, в середине ноября, сотрудники «Луганскгаза» восстановили газоснабжение 80 процентов многоквартирных домов в городе Северодонецк. Более 14 тысячи абонентов получили возможность пользоваться газом.

Напомним, что самые серьезные разрушения в ходе освобождения территории ЛНР пришлись на наиболее урбанизированные населенные пункты Северодонецкой агломерации - Лисичанск, Рубежное и Северодонецк. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что для этих городов будет разработан мастер-план развития по примеру Мариуполя.