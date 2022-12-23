Вернувшихся в Россию проверят на контакты с ЦРУ и МИ-6

Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам представил ежегодный доклад Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Сегодня был опубликован «Ежегодный доклад Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации» в котором говорится о том, что западные спецслужбы усиливают свою вербовочную деятельность, в том числе среди лиц выехавших из России за рубеж в период проведения СВО. Документ опубликовал заместитель председателя Комитета СФ по международным делам представил ежегодный доклад Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Вот, что говорится в документе по этому поводу: «Отдельной проработки заслуживают вопросы обеспечения прав и интересов российских соотечественников за рубежом, гарантированных Конституцией РФ. В последние годы именно на них обрушились силы русофобского интернационала. В то же время именно из числа наших зарубежных соотечественников (в первую очередь граждан РФ) антироссийские центры, включая специальные службы недружественных стран (особенно такие, как американская ЦРУ, британская МИ-6, украинские СБУ и ГУР), буквально открыто вербуют не только так называемых агентов влияния, бойцов информационного антироссийского фронта, провокаторов и подстрекателей противоправных акции, но и потенциальных шпионов и диверсантов для подрывной работы внутри РФ».

Члены комиссии считают, что противодействие такого рода деятельности «требует упорной и профессиональной работы, включая должную мобилизацию общественности внутри страны, разумеется, в строгом соответствии с действующим законодательством».

Особое внимание в докладе уделяется обеспечение цифрового суверенитета России в условиях тотальной гибридной борьбы с Западом.

Упоминаются группы нацеленные на разрушение семьи и движение «чайлдфри», через которые продвигают неприязнь к детям, к рождению детей, к семье и т.д.

«У нас они до сих пор не являются запрещенными и растут как грибы – за последние шесть лет примерно в 100 раз. С другой стороны, хотя тематика «школьных расстрелов» у нас запрещена, подобные темы (серийные убийцы и прочее жестокое насилие), до сих пор легальны. Отсюда лица, склонные к агрессии, мигрируют в группы про серийных убийц, - отмечаетcя в документе.

Эксперты Комиссии полагают, что сегодня важно использовать жесткий цифровой меркантилизм: в российских социальных сетях, на российских платформах рекламодателям должно быть выгоднее размещать рекламу, работать выгоднее и удобнее. Тогда в запрещенных экстремистских сообществах как YouTube и остальных не останется тех конкурентных преимуществ, которыми они пользуются сегодня.