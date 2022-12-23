Международный фестиваль документального кино RT пройдет в Москве с 24 по 26 февраля 2023 года

Фестиваль откроется в годовщину начала специальной военной операции на Украине и представит документальные фильмы об СВО.

«Мы хотим, чтобы зрители смогли прочувствовать дух времени, посмотрев наши фильмы. Фильмы, которые станут историей и останутся на плёнке для наших детей и внуков», — рассказала Екатерина Яковлева, руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля.

Фильмы объединены общей идеей — «Это время Героев. Это наше время». Среди представленных работ — картины о начале боёв за Мариуполь и поездках на фронт российских поэтов и музыкантов в поддержку солдат; ленты, которые расскажут о жизни военных корреспондентов и врачей медицинских бригад в Донбассе под ежедневными обстрелами.

аRTel.doc — это платформа RTDoc (документального вещания канала RT) для обмена опытом с профессионалами RT, мастер-классов и лекций от лучших документалистов мира. На базе аRTel.doc созданы школа неигрового кино, киноклуб, а теперь и кинофестиваль.

За годы вещания круглосуточный документальный телеканал RTDoc выпустил более 1000 документальных фильмов, многие из которых были удостоены престижных международных премий, включая New York Festivals, Telly Awards и OMNI Intermedia Awards.

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