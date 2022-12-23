Праздник отменяется: почему российские компании отказываются от корпоративов

Психолог объяснил, почему 80% российских компаний отказались от новогоднего корпоратива Фото: Shutterstock

Танцы главбуха на столе, кулачный бой коммерческого с генеральным и прочие обязательные атрибуты празднования Нового года... В этом декабре отменяются. Не везде, но в подавляющем большинстве компаний решили отказаться от любых праздников.

Эх, а ведь в былые времена в последние недели перед Новым годом (а уж после – тем более) только и было разговоров, что о развеселых посиделках с коллегами за счет работодателя. Но вот уже третий год корпоративы идут через пень колоду: сперва два ковидных год с их ограничениями, теперь...

Кстати, а что теперь? Разобраться в этом нам помогли читатели. Мы спросили у подписчиков в соцсетях, как у них на работе празднуют наступающий Новый год. И от 58% читателей услышали в ответ грустное «Никак». При этом лишь 20% компаний устроят полноценный праздник для своих работников - либо в офисе, либо в ресторане (см. «Опрос KP.RU).

В целом ответ не стал неожиданным. Как показывали весь год опросы руководителей российских компаний, корпоративные праздники - самая первая статья расходов, которая пошла под нож. Согласитесь, если уж экономить, то лучше на посиделках, чем на зарплатах.

Но и сами сотрудники организовать себе праздник без выделенного бюджета и отмашки со стороны начальства, похоже, не очень стремятся. Лишь 22% опрошенных скинутся на выпивку-закуску, чтобы устроить посиделки с коллегами. Неужто в конце такого специфического года душа праздника не просит?

- Да, люди от этого года устали. Но не настолько, чтобы отказывать себе в маленьких радостях жизни. У многих накопился стресс, а совместный праздник - это один из способов его снять, - говорит психолог-консультант Максим Свиридов. - Другое дело, что не все хотели бы снимать стресс именно с коллегами. Кто-то предпочитает это делать с друзьями или с семьей. Но настроения «не время праздновать» у большинства сейчас все-таки нет. Напротив, люди устали от того, что «не время для того, не время для этого», и очень хотели бы просто расслабиться.

ОПРОС «КП»

Как в вашей компании празднуют наступающий Новый год?

Корпоратив в ресторане 12%

Фуршет в офисе 8%

Самостоятельно устраиваем праздник с коллегами 22%

В нашей компании новогоднего праздника не будет 58%

Опрос проведен среди читателей "Комсомольской правды" в соцсетях. Участие приняли 8,9 тысячи человек.