Сатана там правит бал

- Уважаемые прихожане! В связи с последними событиями отменяются все обряды крещения, проведенные священниками УПЦ! Записаться на повторное крещение в ПЦУ можно у батюшки, - такими объявлениями запестрели церкви на Украине буквально на днях. И это более чем просто симптоматично. Потому что в незалежной взяли курс на полное уничтожение единственной канонической на этой территории православной конфессии - Украинской православной церкви (Московского патриархата - УПЦ МП). И войну ей объявили не только заглядывающиеся на приходы и алчущие сокровищ раскольники, которых на Украине пруд пруди, а и примкнувшее у ним государство. А во главе «антикрестового» сатанинского похода встал президент Украины Владимир Зеленский.

«Киевский режим во главе с Зеленским, на котором креста нет, руководит расколом православия на Украине», - написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. И - очень редкий случай - на это раз Мария Владимировна ошиблась. Потому что раскол православия в незалежной начал предшественник Зеленского, Петр Порошенко, который в период своего президентства вместе с Константинопольским патриархом, бывшим офицером турецкой армии (будучи греком по происхождению - !) Варфоломеем учредил так называемую новую Православную церковь Украины (ПЦУ).

А Зеленский сейчас перешел к заключительной стадии раскола - уничтожению самой православной церкви. На радость сатанистам во всем мире. Впрочем, о последних чуть позже.

А теперь о сатанистах, которые правят на Украине сейчас свою кровавую тризну. Еще когда в Мариуполе в плен сдавались солдаты из укронацистского формирования «Азов» (запрещен в России решением Верховного суда РФ) многие отмечали обилие на их телах татуировок с сатанинской символикой (один из них - на фото в центре). А это не просто картинки, а принадлежность или готовность к принадлежности, как считают религиозные эксперты и психологи, к подчинению «врагу рода человеческого».

Польские наемники совершенно открыто и гордясь этим, снимая на камеры телефонов, жгут в огне православное Евангелие и другие религиозные книги. Украинские военные танцуют «белый танец» с вырезанным из картона изображением распятого Христа. И это глумление не только над православием, но и над всем христианством, вне зависимости от конфессий.

Ни для кого не секрет, что украинских военных и нынешний киевский режим всячески поддерживают и официально зарегистрированная в США церковь Сатаны, и британские сатанисты, число которых за последние 10 лет выросло в Великобритании в полтора раза (и это только по официальным данным).

Да и поведение иерархов этой новой СЦУ совершенно не укладывается в нормы христианской морали. Ее главарь митрополит Епифаний (в миру Сергей Думенко), чтобы занять свой нынешний пост, обманул и предал своего наставника и руководителя - главу не признанной никем из канонических церквей раскольничьей УПЦ Киевского патриархата Филарета.

Вся собравшаяся на Украине нечисть объединилась для уничтожения настоящей Украинской православной церкви, а ее собственные вожди, как назло, оказались неспособными противостоять нечисти соглашателями и послушными режиму Зеленского коллаборационистами, которые сейчас в украинских традициях растерянно вопрошают: «А нас-то за що?» Возможно, их испугало, что в отношении 23 священников УПЦ с марта по октябрь возбудили уголовные дела за «госизмену и сепаратизм», а десятки священнослужителей подверглись избиениям и остракизму. В отличие от руководителей УПЦ многие священники, в том числе и на Западной Украине, призвали паству не переходить в раскольническую «православную церковь Украины» - поскольку рано или поздно «все политическое уйдет», а людям надо остаться честными перед Богом. Но иерархи УПЦ, похоже, предпочли мирские блага, утратив христианскую стойкость.

У нормальных людей они еще могли бы вызвать жалость или сочувствие, но у собравшейся под прикрытием как бы «другого христианства» нечисти и нацистской государственной власти своей беспомощностью они вызывают только радость. Сатана восторжествовал на Украине.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Не зря на биваках ВСУ и оставленных ими позициях наши бойцы часто находят артефакты сатанистов, предметы для их обрядов, соответствующую литературу, плакаты. В видеороликах воюющие на той стороне сжигают на кострах Евангелие, вспомним и «черное солнце», и портреты Гитлера, и фашистские флаги, и даже обнаруженные алтари сатанистов.

Специалист по оккультным и сатанинским сектам протоиерей Александр Новопашин так объяснил не просто появление, а и стимулирование сатанистов в рядах ВСУ: «Для сатаниста нет никаких ограничений. Ни в отношении пленных, ни в отношении мирного населения, ни даже в отношении так называемых побратимов. В основе - служение злу и пролитие человеческой жертвенной крови. Никаких моральных ограничений, никаких нравственных тормозов. Все можно, потому что единственное, что представляет ценность, - воля делающего. Чужая жизнь по сравнению с этим не представляет вообще никакой ценности».

- У сатанистов есть стремление владычествовать над другими. Их цель - повязать всех общим преступлением и общей кровью. Причем устроено все так, что вчерашние убийцы сами потом становятся жертвами. Они уничтожают друг друга, это неизбежно, - продолжил эксперт. И понятно, что Зеленскому сейчас нужно именно такое вооруженное стадо, не обремененное ни православием, ни какими-либо этическими нормами. А потом, потом он надеется, что что-нибудь придумает. А пока они должны убивать и разрушать всех и все, не испытывая никаких уколов совести.

Понятно, что рано или поздно они поубивают друг друга. Как убил свою семью (жену и маленьких детей) в Тернополе один такой «воин света», «разглядев» в раскраске детского надувного батута цвета «российского флага». Вот только ждать, когда они там друг друга поубивают, у нас просто нет времени. Потому что сначала они постараются сделать это с нами.