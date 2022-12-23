Бизнес-леди и женщины-руководители учились правильно загадывать новогодние желания

Анжелика Сулхаева, заместитель генерального директора Медиагруппы «Комсомольская правда»

Почувствовать приближение праздника и наполнить дни ожидания радостью смогли участницы клуба «Время женщин» на новогоднем вечере в усадьбе Васильчиковых. Вдохновение и заряд сил на следующий год, знакомства и легкая атмосфера – все это ждало успешных женщин и бизнесвумен.

Вспомнить старые традиции, узнать о новых и наполнить чудесами этот период помогал коллектив Издательского дома «Комсомольская правда» и Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ.

«Рождественские елки и Гоголь»

Идея собирать успешных женщин в красивых местах столицы родилась после того, как в программу «Время женщин» на «Радио Комсомольская правда» (97,2 FM) приходили представительницы бизнеса и рассказывали о лидерских качествах, как стоит развиваться в современном мире. Постепенно количество друзей и партнеров стало увеличиваться - так встречи в приятной атмосфере, с бокалом игристого стали традицией.

- Наш клуб – это неформальная платформа для встреч женщин-лидеров, для женщин, которые сумели достичь успехов, создать себе имя, которые получили общественное признание. Каждый раз мы выбираем культурные, творческие и креативные места, где можно расслабиться, отдохнуть, не говорить о работе, получить новые знания и заряд энергией. Сегодня наша встреча в необычайно красивом месте – в усадьбе Васильчиковых, где должен побывать каждый москвич, - сказала Анжелика Сулхаева, заместитель генерального директора «Комсомольская правда», автор и ведущая радиопрограммы «Время женщин».

Очередная встреча клуба состоялась в усадьбе Васильчиковых на Большой Никитской улице, имеющая богатую историю. С середины XIX века сюда со своей семьей въехала дворянка Екатерина Васильчикова и именно она сделала из усадьбы настоящий дом приемов. В советские годы здесь размещался Верховный суд, были строительные организации. Особняк отреставрировали в 2016 году, вернув ему оригинальные интерьеры, включая цветовую гамму, декор, и здесь расположился Музей военной формы.

- Традицию проводить приемы мы продолжаем. Рады сотрудничеству с «Комсомольской правдой». Столько творческих и красивых дам собралось, чтобы отдохнуть, насладиться светским обществом и получить новогоднее настроение, - сказала Елена Синицина, исполнительный директор Музея военной истории Российского военно-исторического общества.

Сейчас здание наполнено новогодней атмосферой, в которой с бокалами игристого оказались и представительницы клуба «Время женщин».

- Были времена, когда хозяйка устраивала светские приемы, проводила балы, литературные вечера и рождественские елки. Собирались творческие и имевшие высокие должности люди. У Васильчиковых было двое детей. Когда они были маленькими, гувернером у них был Николай Гоголь, - рассказала экскурсовод усадьбы.

«Символы Нового года и ароматы любви»

Новогодние праздники всегда наполнены волшебством, подарками. В памяти всплывают радостные моменты из детства и так хочется вновь поверить в сказки. О новогоднем волшебстве и сказочном празднике Йоль рассказала Дарья Топильская, генеральный директор Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ.

- Праздник середины зимы Йоль является загадкой для многих. У него есть традиции, как и у нашего Нового года. Что мы все делаем в полночь – бьют куранты, салюты, суета, мы пишем желания на бумаге, сжигаем, выпиваем шампанское. И делаем это все, веря в чудо, в волшебство, - рассказала Дарья Топильская.

Оказывается, самый древний из новогодних праздников – Йоль. Он выпадает на зимнее солнцестояние. На праздник собирались все члены семьи, чтобы встретить Солнце. И здесь есть свои символы - вечнозеленое дерево, символизирующее жизнь, которая продолжится и после зимних холодов. Отсюда берет начало традиция колядовать - надевать маски и костюмы, ходить по домам, исполнять песни, за которые хозяева давали деньги и конфеты.

В старину Йоль отмечали на протяжении 13 ночей. Существует примета — как прошел день 22 декабря, после Йоля, таким будет и весь следующий год.

Безусловно, всем хочется верить в исполнение желаний. А чтобы порадовать дам клуба «Время женщин» и помечтать вместе, всем вручили карточки с предсказаниями и разрешили выбрать парфюмерные талисманы от бренда Prozorini, который уже на протяжении 15 лет создает уникальные ароматы в Королевстве Бахрейн. Все девушки смогли продегустировать ароматы любви, силы, страсти и энергии.

- Каждый из нас воспринимает Новый год по-разному. Для одних это просто ночь с 31 декабря на 1 января, для других — повод начать все с чистого листа, а для кого-то - удивительное время, полное чудес. Клуб «Время женщин» продолжит работу и порадует не менее интересными мероприятиями в Новом году, - сказала Анжелика Сулхаева.