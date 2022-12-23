Память о героях и время исполнения желаний

Фото: Мелитопольский госуниверситет

Тайны раскопок Мелитопольского кургана

В этом году исполнилось бы 115 лет знаменитому археологу Алексею Тереножкину. Доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники стал знаменит благодаря раскопкам Мелитопольского кургана. В 1954 году Алексей Тереножкин открыл миру многочисленные артефакты, в том числе больше 4 тысяч золотых украшений древности.

Алексей Тереножкин.

В память об археологе в Мелитопольском краеведческом музее открылась выставка. Ее посетители могут узнать много интересного о среднеазиатском периоде деятельности ученого, а также о том, как проходили раскопки Мелитопольского кургана.

Первыми с выставкой ознакомились студенты и преподаватели кафедры гуманитарных наук МГУ имени А. С. Макаренко. Будущие историки и преподаватели приняли участие в открытии экспозиции.

Победа в «Играх разума»

Фото: МГУ им. Макаренко

Молодой журналист из МГУ им. А. С. Макаренко вошел в число победителей реалити-шоу. Это был трехдневный мультиформатный марафон «Игры разума», который проводится при поддержке Минобрнауки России и Российского исторического общества. В этом году он проходил в Дагестане.

С 25 по 27 ноября десять студенческих команд изучали теорию и развивали практические навыки по созданию и ведению авторских медиа. Для них были организованы образовательные интенсивы по сторителлингу, производству качественного аудиовизуального и фотоконтента, СММ-продвижению, разработке индивидуального дизайна и айдентике. Уже на второй день реалити-шоу каждый молодежный коллектив запустил на трех интернет-площадках авторские СМИ, посвященные темам защиты и сохранения исторической памяти страны, а также культуры российских народов и этносов.

Первое место заняла команда «Баять». В ее составе был студент Мелитопольского госуниверситета Даниил Коломиць. Всего в марафоне приняли участие более 100 студентов со всей России.

В следующем году ребята отправятся в пресс-тур в Москву. К ним присоединится еще одна команда, чей контент, по мнению читателей, покажется самым интересным и одержит победу в онлайн-туре «Игр разума» в агрегаторе студенческих СМИ «НОС: Наука, образование, студенчество».

Книжный круговорот

Фото: Общество «Знание»

Активисты молодежного движения #ЮгМолодой города Бердянска запустили акцию «Книжный марафон». Жители города могут бесплатно взять любые 3 книги с последующим обменом на другие книги.

- Дорогие жители Бердянска, если у вас есть книги, которые прочитаны и не используются, можете их принести по указанным адресам, - обратились к жителям организаторы.

Стационарные точки с книгами находятся по следующим адресам:

ГДК, ул. Итальянская /пр. Азовский, 54/10

ДК «Софит»,

пр. Азовский, 37/9

Клуб «Современник», ул. Морская, 43

Художественная школа, ул. Шмидта,14/47

Художественный музей им. И. И. Бродского, ул. Земская, 23

Дворец спорта, Мелитопольское шоссе, 27

Клуб «Сокол», ул. Генерала Кунгурцева, 1

ДК «Маяк», ул. Чубаря, 104

«Елка желаний»

Фото: Елка желаний/vk.com

Мечты маленьких жителей Запорожской области поможет исполнить «Елка желаний». В новогодней акции принимают участие дети от 3 до 17 лет. Нужно было успеть загадать желание до 15 декабря на сайте елкажеланий.рф. В заявках принимались материальные мечты (от товаров для хобби, музыкальных инструментов до цифровой электроники) и нематериальные (например, поездки в другие города, встречи с кумирами, посещение мероприятий и желание попробовать себя в различных профессиях).

Шары с желаниями попадут в руки «волшебников» - неравнодушных людей, которые смогут исполнить детские мечты.

В центре внимания ментальное здоровье

В Запорожской области состоялся форум «Ментальное здоровье».

Специалисты выступили с программой, в которую вошли актуальные темы: жизненный баланс, здоровый образ жизни, взаимодействие с окружающими людьми, способность справляться с тревогой и стрессом, самооценка, источники энергии человека.

Основными темами первой части форума стала дискуссия о связи физического и ментального здоровья.

Во второй части форума состоялись мастер-классы и лекции-интерактивы от спикеров.

День Героев Отечества

Фото: Министерство культуры Запорожской области

В Токмаке прошел митинг в честь Дня Героев Отечества. В нем приняли участие представители администрации, районного Союза ветеранов Афганистана, а также волонтеры штаба «Мы вместе с Россией» и активисты движения #ЮгМолодой.

Митинг начался у городского мемориала «Книга памяти», затем участники переместились к братской могиле советских воинов, в которой захоронен Герой Советского Союза Егор Гришунов. Завершился митинг у памятника воинам-афганцам.

РАБОТА ЕСТЬ!

Требуются квалифицированные и неквалифицированные сотрудники:

Асфальтобетонщик

Машинист фронтального погрузчика

Машинист асфальтного катка

Машинист асфальтоукладчика

Оператор дробильных установок

Водители автобусов, самосвалов (категории С, D, E)

Водители с допуском к опасным грузам

Разнорабочие

Для трудоустройства обязательно наличие паспорта РФ или справка дактилоскопии.

Записаться на собеседование можно на ресепшене Центра занятости по адресу: г. Мелитополь, пр-т 50-летия Победы, 36/14, а также по телефону горячей линии +7 990 009 00 65.

ГУП «Государственный зерновой оператор» требуются:

бухгалтер

экономист

специалист по рекламе и маркетингу

метролог

Требования к кандидатам: гражданство РФ, высшее образование, опыт работы от 1-го года. Ждем в Центре занятости по адресу: г. Мелитополь, пр-т 50-летия Победы, 36/14.

Межрайонная ИФНС России № 1 по Запорожской области набирает сотрудников на замещение вакантных должностей в пгт. Михайловка и г. Энергодар:

инспектор налоговой

службы.

Требования: профильное высшее образование - экономическое, юридическое.

Ждем вас в Центрах занятости по адресам: г. Энергодар, ул. Центральная, 8; пгт. Михайловка, ул. Центральная, 33.

Государственному охранному предприятию на постоянную работу требуются работники ведомственной охраны.

Требования: паспорт РФ или отметка о подаче документов на его получение, служба в армии или силовых структурах приветствуется, возраст до 45 лет.

Заработная плата от 60 000 руб.

Ждем вас в Центре занятости по адресу: г. Мелитополь, пр-т 50-летия Победы, 36/14.

Мелитопольскому территориальному отделу Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» срочно требуется ведущий инженер.

Требования к кандидату: гражданство РФ, высшее образование, знания в области содержания здания, ремонта и эксплуатации объекта, опыт работы от 1-го года.

Заработная плата 45 000 руб. Трудоустройство по законодательству РФ. Резюме направлять на zapoblkazna@mail.ru