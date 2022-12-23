На отдых и реабилитацию

Программа по профориентации в ДОЛ «Литвиново». Фото: ДОЛ «Литвиново» ВКонтакте

Отдохнуть и набраться сил херсонским детям и их родителям помогает вся Россия. Для школьников, которых коснулись военные действия, открыты двери многих оздоровительных лагерей страны. Крым, Кабардино-Балкария, Подмосковье… География регионов, где могут восстановиться дети из Херсонской области, обширна.

В этот раз группа ребят из новых субъектов РФ отправилась в оздоровительный лагерь «Литвиново» финансово-хозяйственного управления мэрии Москвы. Он расположен в Московской области и занимает территорию более 20 гектаров. Необходимые условия для прекрасного отдыха здесь обеспечивают лесные просторы и чистый воздух. Летом здесь цветут липы, а зимой радуют глаз массивные сосны.

В общей сложности в «Литвиново» готовы принять до 420 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Школьники из Херсонской области отправились сюда 7 декабря. Их ждет пятая лагерная смена под названием «Послезавтра».

- Группа детей была отправлена в рамках акции «Детям в руки» уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, - сообщили в администрации Каховского района.

В лагере с детьми будут работать педагоги-психологи. Здесь же для ребят подготовили профориентационную программу, многочисленные культурно-развлекательные и спортивные мероприятия.

Кстати, Подмосковье помогает херсонцам не только в части организации отдыха детей. Власти Московской области сообщили о приеме заявок на выплаты для приобретения жилья по программе жилищных сертификатов. Претендовать на получение квартир могут как имеющие жилье на территории Херсонской области, так и потерявшие его в силу сложившейся ситуации. Прием заявок объявили в МФЦ Красногорска, Одинцова, Мытищ и Люберец.

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