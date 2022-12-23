Зеленский и Пелоси сыграли эпизод из «Ада каннибалов». Их эротический поцелуй в Конгрессе взбудоражил общественность

Пелоси стало неудержимо клонить вперед с риском упасть на стол, и Зеленскому волей-неволей пришлось пойти ей навстречу. Фото: REUTERS

Прощай, "Эммануэль"! Отцвела "Дикая орхидея", закончились "Девять с половиной недель". В широкий массовый и бесплатный прокат вышел новый качественный эротический триллер (а не какая-нибудь там слезливая мелодрама) "Поцелуй демократии. Нэнси в Пелоси Конгрессе и герцог мира (на языке оригинала - peace duke) Владимир".

Злые языки тут же подняли хай и хайп. Трамп-младший, вообще, опубликовал фотожабу со стоящей в неглиже спикером Конгресса США Нэнси рядом с кроватью, на которой сидит удрученный Биленский (пардон, Зеленский) с видом совсем и не триумфатора и подписью, что за 45 миллиардов долларов это вовсе и не так страшно, и можно было потерпеть и не такое. А эротики тут никакой и не было. Скорее, фильм ужасов.

А всего-то Нэнси немного промахнулась. Сначала хотела поцеловать нестиранный украинский флаг, который Зеленскому вручили в Бахмуте, где он не был, с кучей подписей и надписей. Но предательский возраст и тремор сделали свое грязное дело: Нэнси промахнулась мимо флага и страстно (как она, наверное, думала) облобызала левую кисть президента Украины. Картинка точь-в-точь напомнила дореволюционное: "Дозвольте ручку, барин!" Зеленский немного смутился такому изъявлению чувств, но Пелоси вцепилась в руку Владимира мертвой хваткой. Хотя, кто знает, может быть, это была возрастная судорога, которая свела пальцы.

Пелоси стало неудержимо клонить вперед с риском упасть на стол, и Зеленскому волей-неволей пришлось пойти ей навстречу. Все же он смог пару раз изобразить ложные движения, словно Месси, дриблингом на месте обводя трех французов. Но Месси было, конечно же, проще – его не держала мертвой хваткой на поле старушка, требующая, чтобы он довел ее до противоположных ворот.

Пелоси снова страстно осклабилась (со стороны это походило на то, как стервятник раскрыл клюв перед тем, как вонзить его в жертву и оторвать кусок мяса) и решительно притянула Зеленского к себе. В последний момент Зеленский, словно бы жалостно простонав: "Только не в губы!" – сумел увернуться и пропахал своей небритой пятидневной щетиной по правой щеке Нэнси, заодно снеся с нее килограмма полтора "штукатурки". Эпизод из фильма ужасов "Ад каннибалов" был сыгран с первого дубля. Станиславский закричал бы в этот момент в экстазе: "Верю!" – и постарался бы убраться куда подальше.

Но все почему-то посчитали сцену с жаркими страстными поцелуями со стороны Пелоси эротической. Она заставила Микки Рурка перекреститься со словами: Спасибо, Господи, что не я". А одна немолодая француженка залилась в своей спальне горючими слезами и простонала сквозь слезы: "Эммануэль, Эммануэль, оказывается, можно было и так!" Эммануэль, которому в этот роковой для его семейной жизни день исполнилось 45 лет, и он долго смотрелся в зеркало, прикидывая, "ягодка ли опять" или уже не совсем, задумчиво пробурчал что-то вроде: "Дорогая, у тебя все еще впереди, смотри ей же 82, а тебе только семьдесят стукнет только в апреле!" После чего начал еще более задумчиво смотреть на фото Пелоси в купальнике и далеко не девическом возрасте.

А где-то в Лондоне нервно комкала носовой платок и звучно высмаркивалась в него одна Олена, утешая себя, что каждый должен принести на алтарь победы Незалежной свои жертвы и приговаривала: "Старушка, конечно, старушка, но 45 миллиардов, это, как ни крути, сорок пять миллиардов". И даже не подозревала, что от этих десятков миллиардов самой Украине достанется не вагон, а лишь маленькая тележка.

И только Зеленский, наверняка, всю следующую ночь беспомощно барахтался во сне и раз от разу просыпался в поту от одного итого же кошмара. К нему то приходила Пелоси и угрожала, что поцелует, то его, съежившегося от холода и голенького обнимал также обнаженный Хантер Байден, и они начинали вместе играть на рояле по "методике Зеленского". Причем, президент Украины все время фальшивил, потому что не доставал до нужных клавиш.

А еще его, когда он просыпался, наверняка начинал все время мучить один и тот же навязчивый вопрос - почему Пелоси подарила ему в ответ на украинский флаг США, сложенный таким образом, как его вручают членам семьи погибшего американского солдата после его похорон. И связаны ли как-то с этим слова Байдена, что Зеленский – это тот парень, который готов умереть за Родину?

А если связаны, то как?