Глеб Никитин: «Все мы с нетерпением ждем наступления Нового года, верим, что он принесет что-то доброе и светлое»

Фото: Юлия Горшкова

Сегодня здесь собрались более шести тысяч мальчиков и девочек со всего региона. В их числе были дети из семей мобилизованных, военнослужащих и добровольцев, которые принимают участие в специальной военной операции, ребята из многодетных семей и из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Фото: Юлия Горшкова

Для юных нижегородцев в «Нагорном» показали великолепное шоу Татьяны Навки на льду «Аленький цветочек».

В представлении участвуют фигуристы мирового уровня, многократные призёры и чемпионы международных соревнований. А главные роли в постановке исполняют Алина Загитова - первая и единственная в истории России фигуристка, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании, в том числе олимпийское «золото» в одиночном катании, золотые медали чемпионата России, Европы и мира, а также олимпийский чемпион Дмитрий Соловьёв.

Фото: Юлия Горшкова

«Все мы с нетерпением ждем наступления Нового года, верим, что он принесет что-то доброе и светлое. Нам, взрослым, радостно видеть так много детей, их улыбки. Приятно, что вы увидите сегодня яркое представление. Все чемпионы, которые перед вами выступают, - это пример того, что можно добиться всего и реализовать свои мечты», - выступил с коротким наставлением Глеб Никитин.

Фото: Юлия Горшкова

Слова огромной признательности Глеба Никитина были обращены к родным и близким участников СВО.

«Мы гордимся вашими семьями, вашими родными, вашими отцами. Мы благодарны им за их мужество», - сказал губернатор.

Глеб Никитин также пообщался с семьей Мокеевых из Балахнинского района. На попечении супругов Виктории и Сергея 14 детей: трое усыновленных и одиннадцать приемных. Совсем недавно семья пополнилась четырьмя ребятами из Донецкой народной республики. Глава региона поздравил семью Мокеевых с наступающим новым годом.