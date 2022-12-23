Русских превращают в евреев 21 века. Что последует за визитом Зеленского в США и чем он аукнется Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед членами Конгресса США в Вашингтоне. Фото: REUTERS

Сенат США проголосовал за включение в проект бюджета Штатов на 2023 год интересной поправки. Она дает право забирать замороженные активы российских бизнесменов. И отдавать их Киеву. Поправку внес сенатор-республиканец Линдси Грэм. На «Радио «Комсомольская правда» мы обсудили это с директором Института политических исследований Сергеем Марковым.

- Янки начали с захвата предметов роскоши «русских олигархов» — яхт, самолетов, пентхаусов. И вот добрались до «русских счетов» в больших банках. Реагировать надо — или поздно?

- Эффектно отреагировать уже нет возможности. Я бы не рассматривал это как воровство. Хотя... элемент кражи все же есть.

- Не очень понятно - украли или нет?...

- Ну, тут не так, что каждый себе забирает, что хочет. Это они, американцы, собираются передать чужие ресурсы в пользу своего марионеточного террористического режима в далекой Восточной Европе. И тут речь, скорее, о политических репрессиях по признаку гражданства.

- Нужны пояснения..

- Сегодня усилиями западных политиков русских превращают в новых евреев XXI века.

Политолог Сергей Марков. Фото: Иван ПРОХОРОВ

- Как новых всемирных несправедливо угнетенных?

- В отношении евреев были массовые притеснения, конфискации. К ним придирались и в XIX и в начале XX века. Что они что-то не так делают, не так молятся. И вот потому можно у них забирать собственность. Кто-то другой что-то сделал, - а их в этом обвиняли. Они виноваты!

- Это элемент политических репрессий?

- Да, основанный на новой форме расизма. И тут уже не антисемитизм, не расизм в отношении негров, а русофобия. И это - политические репрессии.

- Вы сказали, что эффектно ответить не получится?

- Речь не столько о яхтах американских миллиардеров, которые они, условно, держат в Геленджике. Ну что там забирать? Подозреваю, много таких яхт не найдется. А нужно ответить прямо.

- Например?

- Еврейское сообщество очень влиятельно в США. Оно десятилетиями выступало против немецкого нацизма. Именно потому, что в основе немецкого нацизма был антисемитизм. Пришло время им сказать: вы – негодяи, вы – наследники Гитлера. И вы продолжаете, чуть модифицировав, его практику политических репрессий на основе расизма и ксенофобии — теперь на Украине.

- Кого последствия таких действий коснутся первыми?

- Может, тех, кто украл деньги и вывез их в Америку. У нас здесь много жалеть тоже не будут. Если яхту в Америке у российского олигарха конфискуют… Ну, абсолютное число жителей России убеждено, что они воры, украли эти деньги. Хотя не всегда, может быть, и так. Может, и не украли. Может, какой-то профессор накопил на яхточку небольшую, и у него тоже заберут.

- В Америке живут миллионы выходцев из СССР и России...

- Америка – большая страна, большая экономика. Да, там несколько миллионов выходцев из России. Многие из них сохранили свои паспорта. И теперь, может быть, у них тоже конфискуют какую-то собственность. Но это лишь начало. Боюсь, что предметами роскоши скоро назовут и велосипеды.

- Экс-губернатору Чукотки, миллиардеру Роману Абрамовичу грозят потерей канадской компании Granite Capital Holdings - а это 26 миллионов долларов.

- Это те, кто не послушал совета Путина. Он давно сказал: уходите с Запада! Замучаетесь пыль глотать. Не последовали совету. И вывод такой: всем слушать советы Путина. Что он сказал, так и делайте!

- И все?

- Другой аспект. Америка, Британия, Евросоюз бизнесменами многих стран мира рассматриваются как тихие гавани, куда можно заработанное. Или украденное увезти - и там спокойно этим пользоваться.

- Уже нельзя?

- Это урок не только для российских граждан, но и для китайских, индийских и огромного количества других. В следующий раз китайское поведение не понравится американцам - и будут собственность китайских миллионеров в Америке конфисковывать. А индийских не понравится – начнут у индийских миллионеров конфисковывать...

- Что в итоге скажет западный мир?

- Он будет рукоплескать. Не надо преувеличивать демократичность и правовой характер США и Евросоюза. Будь они демократическими странами, они не поддержали бы госпереворот и убийство демократии в Украине в 2014 году. Они все эти 8 лет не поддерживали бы очевидный репрессивный киевский режим. А то, что они сейчас поддерживают эту очевидную террористическую диктатуру, свидетельствует, что внутренне они переродились.

- Российские активы по всему миру будут изымать в пользу Киева?

- Я убежден, что все российские активы будут изъяты и отправлены на Украину.

- Financial Times обеляет глав МИДов стран НАТО, обсуждающих конфискацию замороженные активы России, - для восстановления Украины.

- Скажу прямо. Сергей Марков говорит правду, а министры иностранных дел стран «Большой семерки» лгут.

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