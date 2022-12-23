"Стремительный домкрат" демократии. Еврокомиссия отобрала кусок жирного пирога у Венгрии за непослушание

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS

Стремительна и беспощадна европейская демократия. Стоило только премьер-министру Венгрии Виктору Орбану обратить внимание на коррупцию, в которой оказались замешаны видные персоны Европарламента, как ответ за "непослушание" и "вредность" прилетел "стремительным домкратом".

Напомним, вице-председателя Европейского парламента (ЕП) Еву Кайли заподозрили в получении взяток за лоббирование Катара в качестве кандидата на проведение ЧМ-2022 по футболу. Слава Богу, чемпионат прошел, он был хорош, и колесо времени вспять не повернуть. Впрочем, сейчас не о чемпионате, а о том, что началось с Евы. И совсем не как в Писании. Хотя наша Ева перед своим "яблоком познания" в виде 600 тысяч наличных евро не устояла. И уже начала давать показания полиции. В том числе, на бывшего депутата ЕП, итальянца Антонио Панчери, на генерального секретаря Международной конфедерации профсоюзов Луку Висентини и даже (тс!!!) на самого экс-председателя ЕП Жозепа Борреля, который сейчас вертит всей международной политикой ЕС и сыплет страшными обвинениями в адрес России с позиций кристально честного демократического политика.

И скандал только разгорается. Полиция провела уже 16 обысков, изъята наличность, задержаны ВИП-персоны. И тут еще и Орбан вылез. А он обиделся. На то, что эти люди в ЕС еще недавно обвиняли Венгрию в недостаточности демократии, в расцвете коррупции и прочих грехах. И рубанул-таки правду-матку.

- Недавний скандал в Европарламенте показателен. Антикоррупционные меры предосторожности ЕП позорно провалились. Если мы хотим восстановить общественное доверие, пришло время расформировать Европейский парламент. Верните контроль государствам-членам! – заявил Орбан, предложив не только распустить Европарламент, но и заменить нынешних бюрократов и депутатов, пришедших в ЕП по квотам настоящими представителями стран-участниц и населяющих их народов.

Вот это была бы по-настоящему народная демократия, да? Наверное. Но что прикажете тогда делать всей нынешней шобле бесполезных и беспомощных, которые нагрели себе теплые места, да и не менее бесполезных родственников уже пристроили. Это же слом всей машины "европейской демократии"!

И ЕС не стал отсиживаться в кустах, а смело выступил в бой против "вражеских коррупционеров" и в защиту своих. Помните, как в "Берегись автомобиля"?

- А это, извините, у кого нога?

- А это нога – кого надо нога.

Буквально через восемь (!) часов после выступления Орбана ЕС ответил.

- Еврокомиссия заблокировала 22 миллиарда евро, которые Венгрия, согласно подписанным договоренностям, должна была получить из европейских фондов сплоченности, - бабахнуло сообщение.

И что с того, что Венгрия планировала потратить эти 22 млрд. евро на образование для детей из неблагополучных семей, модернизацию железнодорожного транспорта, доступ к широкополосной связи и помощь регионам, пострадавшим от закрытия угольных заводов. Это проблемы Венгрии и мадьяр, а не объединенных в одну семью народов Европы. Хотя венгры вроде бы до сего дня в нее тоже входили, но вот вякнули, что не надо, и – в угол, на горох, мыть полы и убирать туалеты, а каши не дадим или в последнюю очередь. Венгров исключили из "сплоченной Европы" за "непослушание", за то, что решили, будто они действительно имеют право на голос и на свободу слова.

Стремительным домкратом – и по голове. Зато из европейского фонда мира оплачивается закупка вооружений для Украины. Кстати, как-то очень незаметно и без излишнего шума прошло изменение принятие решений Евросоюзом с общего консенсуса на квалифицированное большинство. Последний пакет санкций был принят при девяти странах, выступивших против ограничения предельной цены на газ. Но большинство перемогло. Мало кто понимает, что это реальное начало крушения Евросоюза, куда так тянется Зеленский вместе со всей Украиной.

Но сейчас это мало кого занимает. Потому что "мы делили апельсин – много нас, а он один". И апельсин становится все меньше, а желающих разделить его все больше. А потому – молчите и не лезьте. Сказано же вам – это нога, кого надо нога. И вы к ней не имеете никакого отношения.