Молдавские пограничники конфисковали у правительственной делегации Румынии ворованный автомобиль

Молдавские пограничники при проверке при пересечении границы выяснили, что один из автомобилей в румынской колонне находится в розыске Интерпола. Фото: Shutterstock

По имиджу Европы в Молдавии нанесен очередной коварный удар. Молдавские пограничники изъяли при проверке на границе автомобиль из состава правительственной делегации Румынии, потому, что он оказался краденым. Делегация, которую возглавляет целый министр исследований, инноваций и цифровизации Себастьян-Иоан Бурдужа, поехала в Кишинёв с рабочим визитом по приглашению вице-премьера по цифровизации Молдовы. И доехала, но в слегка усеченном составе.

Молдавские пограничники при проверке при пересечении границы выяснили, что один из автомобилей в колонне находится в розыске Интерпола, потому что несколько лет назад, точнее – еще в 2010-м, он был угнан в Италии. После чего несколько раз регистрировался и перерегистрировался в Румынии, и каждый раз процедура проходила без каких-либо неудобных вопросов. И ведь не у какого частного лица была машина, а официальным служебным транспортом одного из министерств правительства. Как тут не поверить в мудрость, что наглость – второе счастье?! В некоторых странах, как выясняется, может быть, даже первое. Ай, нанэ-нанэ, как говорится.

Но молдавские пограничники, это вам не украинские стражи границы, которые беспрепятственно пропускают снаряженные боевыми зарядами гранатометы. Молдавские погранцы зорко хранят и стерегут нерушимость границы. У них даже муха просто так не пролетит, а тут целый лимузин!

В общем, отобрали покражу, и в скором будущем могут даже вернуть настоящему владельцу. Что интересно, румыны даже не протестовали, а сразу признали, что с машиной не все оказалось в порядке. А куда денешься – генетическая память в сочетании с традициями, впитавшимися в кровь и плоть, не оставляют иных вариантов поведения, да еще когда тебе документов в нос тычут.

Как там оно было раньше? У романтиков: "Спрячь за высоким забором девчонку – выкраду вместе с забором". А у прагматиков: "На пять замков запирай вороного, выкраду вместе с замками". Правда, когда прагматиков ловили, то пороли нещадно, частенько – до смерти. Или просто вешали. Поскольку для крестьянина конь – это жизнь. Романтиков за такое могли просто заставить жениться.

А сейчас генетическая память осталась, а времена стали гораздо гуманнее. Но что теперь говорить молдаванам "президентке" Молдавии румынке Майе Санду? Куда она ведет республику? В страну воров и конокрадов автоугонщиков? Перед вековыми традициями которых бессильны и вся мировая глобальная закулиса, и форумы глобалистов. Тут руки опустятся не только у Илона Маска, но и у самого Джорджа Сороса.

Насчет традиций – это не для красного словца. Аккурат ровно год назад в декабре 2021-го Пентагон вдруг выяснил, что с базы НАТО "Михаил Когэлничану" в Румынии, откуда взлетают самолеты-разведчики альянса, чтобы следить за Россией, румынские служащие базы в течение 4-х лет воровали топливо у американцев. В общей сложности, украли на 2 миллиона долларов. Просто удивительно, что на протяжении этого периода времени обошлось без каких-либо масштабных ЧП.

Но самое примечательное в той истории были не факт хищений, не то, что их поймали, а реакция румынского правительства. Нет, Бухарест, конечно, немного извинился. Совсем чуть-чуть. Но тут же все объяснил, что в произошедшем на самом деле виноваты сами американцы.

- Я бы назвал это небрежностью со стороны американцев — они недостаточно хорошо знакомы с нашей культурой, - отреагировал на скандал министр обороны Румынии Василе Дынку. А министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску тогда же предложил увеличить военное присутствие США во всем Черноморском регионе. То есть, грубо говоря, построить в Румынии больше военных баз США, на которых дать больше рабочих мест румынам.

Главное, не забыть перед этим познакомить иностранных военных на сих базах с местной национальной культурой и традициями. Глубоко познакомить. Предотвратить не смогут, так хоть удивляться перестанут.

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