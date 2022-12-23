Павел Воля угодил в громкий скандал

Павел Воля Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Грандиозным скандалом завершился один из выпусков шоу Comedy Club. Павел Воля высмеял женское хвастовство, показав случайные фото красавиц из соцсетей. И хоть снимки были размыты, одна из девушек узнала себя и оскорбилась. Она разразилась в адрес обидчика гневной отповедью.

Павел Воля в эфире шоу Comedy Club, высмеивая женские понты, назвал блогершу "долбанько". "Она что-то между мечтой и долбанько. И у таких девушек если есть фотография в профиле, то она всегда выглядит вот так… Все плывет, все под каким-то странным углом", - съязвил телеведущий.

После этих слов Воли на большой экран Comedy Club была выведена фотография со случайно выбранной чаровницей. Снимок действительно был размыт.

Публике шутка юмориста понравился. Павлу много хлопали. Зато героиня того самого снимка совершенно не обрадовалась.

Оскорбленная дама, узнав себя, возмутилась до глубины души. Она разразилась гневной отповедью в своем блоге.

Девушка рассказала, что ее многие узнали и принялись осыпать в соцсетях оскорблениями. Блогерша возмущена и не понимает, как ее фото попало в шоу.

"В Comedy Club высмеиваются стереотипы о женщинах... Но мне не смешно от того, что светится мое фото как «долбанько». Мне не смешно от сообщений, где меня узнают... Люди делают вывод: «высмеял - значит правда»", - сокрушается красавица.

Воля пока никак не отреагировал на претензии блогерши. К слову, в шоу комик регулярно перемывает косточки не только простым смертным, но и звездам.