САУ ВСУ на дороге в ходе боев за Артемовск (Бахмут), донбасский фронт. Фото: REUTERS

Украинские эскортницы работают на СБУ или на сутенеров?

Андрей Медведев, российский журналист, сообщил, что в Российской Федерации под видом эскортниц работают агенты украинской разведки. Он использовал, в том числе, информацию врио руководителя СБУ Василия Малюка. Медведев обратил внимание на репортаж украинского телеканала, где Малюк заявил о «работающих в тылу врага женщинах-агентах СБУ», сделавших пластические операции. Данные о том, что эскортницы, родившиеся на Украине и промышляющие в России, задействованы как информаторы СБУ, в 2022-м году подтверждались из разных источников. Баба на корабле — всегда к несчастью.

Из космоса все лучше видно, что Украину все хуже видно

Британский телеканал Sky News сравнил спутниковые снимки незалежной в январе и в декабре 2022-го. Спутники NASA Suomi и NOAA-20 пролетают над Украиной и снимают пульс страны. Это свет уличных фонарей, магазинных вывесок, жилых домов. На январских снимках территория самостийной ярко освещена. На декабрьских она мрачна, как сны Зеленского. В репортаже Sky News говорится: «Два спутника передали изображения с высоким разрешением, и они показывают, насколько ослаб этот пульс». Детализированный анализ снимков показывает, что в конце ноября энергосистема Украины стала практически полностью неисправна. Да, так бывает, когда смеешься над подрывами мостов и больниц где-то на юге и востоке.

Зеленский назвал восемь задач для дипломатов

Шестой президент незалежной, выступая перед послами, назвал 8 главных задач украинской дипломатии на предстоящий год. Первоочередными целями трагикомик полагает переговоры по вступлению самостийной в Евросоюз, подготовку к саммиту северо-атлантического альянса, обеспечение оборонных потребностей страны и поставки вооружений от союзных стран. Печалясь о состоянии энергетики в стране, Зеленский потребовал от послов работать «максимально тесно с правительством, офисом, международными организациями и государствами-партнерами», для достижения результатов. В российском направлении он требовал усиления работы по введению санкций, организации трибунала в связи со спецоперацией и по блокировке активов. Важным он назвал и поддержку украинцев по всему миру. Так и сказал: «Работайте для того, чтобы наши люди возвращались в государство и все их права и законные интересы в странах пребывания были удовлетворены». Ну, с таким лидером украинцы точно не пропадут. Или пропадут. Но это не точно.

Боевикам-националистам в Донецке светит срок

В Донецке Ворошиловский межрайонный суд продлил срок ареста 19 бойцам полка «Азов»* (запрещенного в России). Их обвиняют в деятельности в организации, признанной террористической. В отношении еще полутора десятков боевиков суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста 26 декабря. Расследование дел о военных преступлениях в отношении 70 украинских военных и батальона «Азов» завершено. Все они обвиняются в совершении военных преступлений против мирного населения. Их планируют судить в Донецке. Ну а где еще - не в Киеве же? Хотя...

Вертолеты в незалежную гонят и контрабандой

На венгерско-украинской границе пытались протащить многоцелевой вертолет Ка-26. По данным канала «Политика страны», машину пытались ввезти по поддельным документам. Тащили ее в открытом полуприцепе грузовика. Нестыковки в официальных бумагах на вертушку внезапно обнаружили бдительные украинские пограничники на переходе «Тиса». В частности, сведения о производителе оказались ложными. Машину, стоимость которой оценивается в миллион гривен, изъяли. Ну, в Одессе в порту с вертолетом МИ-2 уже что-то похожее было - и чем это кончилось? Все по Жванецкому — а теперь давайте заслушаем начальника транспортного цеха?

Минск дает гражданство тысячам украинцев

Александр Лукашенко подписал указ о приеме в гражданство страны. Белорусское гражданство получили за полтора года более 7300 украинцев. Из них - более 4200 в текущем году. Таковы данные белорусского МВД. Живет в белорусском Полесье кудесница леса — Олеся.

Певцу Майданову в Киев дали 15 лет, но он не взял

Известного певца Дениса Майданова суд на Украине заочно приговорил к 15 годам лишения свободы. А также к конфискации имущества. И все это - за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность» незалежной. По данным СБУ, Майданов 15 февраля поддержал постановление об обращении к президенту с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР. А спустя неделю он, как депутат нижней палаты российского парламента, проголосовал за ратификацию договоров «о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» между Россией и республиками Донбасса. За что и приговорен по ч. 3 ст. 110 УК Украины по максимуму. Ага, наверное, уже сушит сухари и котомку собирает.

Китайский посол оценил роль США в конфликте на Украине

Новый посол Китая в Евросоюзе Фу Цун сообщил, что США не хотят видеть прекращение военного конфликта на Украине. Почему? Да потому, что «наживаются на этом кризисе». Посол заявил: «Главное - остановить боевые действия, добиться прекращения огня для спасения жизней, и мы поддержим все усилия в этом отношении. Мы знаем, что некоторые страны или некоторые люди в определенных государствах не хотят прекращения вражды. И мы не думаем, что это правильно». И добавил: «Мы знаем, кто наживается на этом кризисе. Кто продает огромное количество оружия. И кто выигрывает от энергетического кризиса, который пережили европейские страны». Да, мы тоже это знаем, но никому не скажем.

Киев выходит из всех соглашений с Минском

Тарас Мельничук, представитель украинского правительства в Верховной раде, заявил, что кабмин самостийной одобрил выход из соглашения с Белоруссией о воздушном сообщении. Уже с весны украинские власти начали денонсировать соглашения с Белоруссией. Киев разорвал соглашения с Минском о производственной и научно-технической кооперации предприятий и организаций оборонной промышленности, о сотрудничестве в сфере молодежной политики, в сфере геодезии, картографии и дистанционного зондирования Земли. Прекращено действие соглашений о научном сотрудничестве с Национальной академией наук Белоруссии. Было разорвано соглашение о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях. Парус, порвали парус — каюсь, каюсь, каюсь...

"Азов"* - *Запрещенная в России террористическая организация

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