Певица Слава закатила истерику

Певица Слава. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певица Слава недавно объявила о расставании со своим избранником Анатолием Данилицким. Артистка и женатый бизнесмен были вместе более 20 лет. Знаменитость не стала называть причин разрыва, отметив лишь, что судьбоносный шаг дался ей нелегко. А некоторое время назад с вокалисткой случилась истерика.

Певица Слава сама не своя. Поклонники переживают за любимицу. Ведь ее психологическое состояние в последние дни оставляет желать лучшего.

Поначалу она просто жаловалась подписчикам, что ей грустно и тяжело сниматься в различных новогодних шоу, где нужно веселиться и улыбаться на камеру. А недавно со звездой случился срыв.

Конфуз с певицей произошел в студии звукозаписи, куда она приехала, чтобы поработать над новой композицией. Услышав музыку, женщина принялась рыдать навзрыд.

"Я петь не могу, потому что я рыдаю… Прошло полчаса в студии, и ничего не менялось… Нервы ни к черту. Рыдаю, не могу петь. Потому что всякие ... нервы и душу треплют!", - сокрушается знаменитость.