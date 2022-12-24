Замок в деревне Грязь отмывают к приезду Аллы Пугачевой

Алла Пугачева может вернуться в Россию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Соседи Аллы Пугачевой заметили у ее замка в деревне Грязь машины клининговой службы. По словам очевидцев, в роскошном особняке моют окна. Обыватели шепчутся о том, что дом готовят к приезду Примадонны.

Алла Пугачева сейчас живет в Израиле. Последний раз она прилетала в Россию в августе. Однако в конце сентября вместе с детьми Лизой и Гарри на частном самолете покинула Москву. Переезд Аллы Борисовны шокировал общественность.

Теперь публика гадает, когда Пугачева вернется в свой роскошный замком в деревне Грязь. Стали ходить слухи о том, что в Россию певица будет приезжать, как на дачу.

Так, главный двойник артистки Даниил Калатура рассказывал о том, что замок готовится принять Пугачеву на новогодних праздниках. В каком составе приедет звездная семья - не уточнялось. И вот теперь слова мужчины нашли свое подтверждение.

Соседи певицы сообщили, что стали замечать движение в особняке Аллы Борисовны. Они подметили, что к воротам все чаще подъезжают машины клининговых служб. "Хотя у Пугачевой высокий забор, но с улицы видно, как люди мыли окна в замке. Явно ждут возвращения хозяйки", - обсуждают происходящее жители Грязи.

Стоит отметить, что разговоры о возращении Примадонны возникли еще и потому, что недавно полиция Израиля задержала пятерых сотрудников миграционной службы, подозреваемых в незаконной выдаче постоянных паспортов российским подданным. Согласно закону, первый паспорт выдается сроком на один год, но в данном случае речь шла о пятилетнем. Неужели Пугачева может лишиться своего нового гражданства и угодить в "черный список" страны? Израиль очень пристально следит за подобными нарушениями. Если документ аннулируют, то потом получить гражданство почти нереально.