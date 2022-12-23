Герой спецоперации «Z» старшина 2-ой статьи Гордий семь часов отвлекал противника

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Ни одна нация не выигрывает столько, сколько Англия от продолжения войны», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов наставлял так: «Безверное войско учить, что перегорелое железо точить».

УНИЧТОЖИЛ ВРАЖЕСКИХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

Гвардии лейтенант Роман КУТУЗОВ

«Заместитель командира мотострелкового взвода гвардии лейтенант Роман Кутузов в ходе проведения разведки позиций противника обнаружил замаскированный наблюдательный пункт украинских националистов. Грамотно поставив задачи подчиненным и соблюдая все правила маскировки подразделение обошло наблюдательный пункт и по установленному сигналу одновременно с двух сторон атаковало врага из гранатометов и стрелкового оружия.

Благодаря грамотным и нестандартным действиям подразделения под руководством гвардии лейтенанта Романа Кутузова наблюдательный пункт противника был уничтожен что позволило продолжить наступление сохраняя незаметность».

СЕМЬ ЧАСОВ ОТВЛЕКАЛ ПРОТИВНИКА

Старшина 2-ой статьи Сергей ГОРДИЙ

«Старшина 2-ой статьи Сергей Гордий в составе группы морских пехотинцев вытеснял националистов из населенного пункта. Продвигаясь по поселку, группа Гордия встретила сопротивление противника. Под массированным обстрелом из стрелкового оружия группа пехоты уничтожив огневую точку противника, расположилась в заброшенном здании. Противник перешел в контратаку при поддержке артиллерии. В течение 7 часов группа удерживала оборону не допуская прорыва противника. Благодаря упорному сопротивлению группы под руководством Сергея Гордия подкрепления сумели окружить наступающие штурмовые группы противника и уничтожить. Личное мужество Сергея Гордия и грамотное руководство группой позволило не допустить потерь в своем подразделении, занять выгодный рубеж и уничтожить контратакующие подразделения противника не допустив прорыва обороны наших подразделений».