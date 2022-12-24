Сергей Гармаш – крокодил Гена, Ольга Кузьмина - Чебурашка: В Москве прошла премьера новой комедии

Ольга Кузьмина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В столичном кинотеатре «Октябрь» прошла премьера нового фильма «Чебурашка». Долгожданная семейная комедия выйдет на экраны в первый день 2023 года. Режиссёром доброй истории о приключениях сказочного героя стал Дмитрий Дьяченко (автор трилогии «Последний богатырь»).

Сергей Гармаш сыграл Гену – нелюдимого старика-садовника, чье сердце в итоге растопит ушастый поклонник апельсинов. Чебурашка в фильме анимированный, свой голос ему подарила актриса Ольга Кузьмина.

Сергей Гармаш. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Картину зрителям представили ее создатели. В комедии снялись Полина Максимова, Елена Яковлева, Фёдор Добронравов, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков и другие актеры. Сюжет сказки отличается от привычного всем с детства мультфильма. В новой версии Чебурашка попадает из далекой апельсиновой страны в тихий приморский городок, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. Помогать и мешать ему в этом будут пожилой садовник, странная тетя-модница и ее капризная внучка, мальчик, который никак не начнет говорить, и его мама, которой приходится несладко.

В комедии снялись Полина Максимова, Елена Яковлева, Фёдор Добронравов, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков и другие актеры. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Это вымышленная, воображаемая история, происходящая в некоем приморском городе, где случились необычные события и даже чудеса, - рассказал Сергей Гармаш, - Наш месседж невероятно простой: «Ребята, давайте жить дружно».

Съемки «Чебурашки» проходили на набережной Сочи, в Кисловодске и Пятигорске, парке «Дендрарий» и в апельсиновых рощах. Полина Максимова рассказал, что во время съемок ей не всегда ей приходилось играть на площадке с коллегой Ольгой Кузьминой в образе Чебурашки. Иногда она просто представляла анимационного персонажа и бросала реплики в пустоту.

Полина Максимова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса Екатерина Шпица привела на показ сына. Десятилетний Герман частенько сопровождает маму на красных дорожках. За его отца, каскадера Константина Адаева, актриса вышла замуж в 2010 году. А в 2012 году на свет появился их сын. Через некоторое время после рождения мальчика пара рассталась. В 2018 году актриса снова вышла замуж за директора сети фитнес-центров Руслана Панова. Общих детей у супругов пока нет.

Екатерина Шпица с сыном. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ольга Кузьмина тоже пришла на премьеру вместе с девятилетним сыном. Гордея Ольга родила в браке с психологом ОМОНа Алексеем Терещенко. Супруги расстались в 2019 году, но продолжают вместе воспитывать мальчика.

Ольга Кузьмина пришла на премьеру вместе с девятилетним сыном. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На премьере Ольга появилась в эффектном красно-оранжевом кардигане, который она дополнила аксессуарами в тон – оранжевым поясом и сумкой. Такой выбор цвета деталей явно не случаен, ведь актриса озвучила Чебурашку – известного любителя апельсинов.

Актриса выбрала для премьеры эффектный наряд. Фото: Борис КУДРЯВОВ

А вот Елена Яковлева, в пику своей героине, пришла совсем в другом образе. На съемках костюмеры одевали актрису по последнему слову моды, вычурно и порой экстравагантно. В кинотеатр же Яковлева пришла в уютном кардигане крупной вязки и черных брюках.

Елена Яковлева. Фото: Борис КУДРЯВОВ