Билл Гейтс сделал страшное пророчество об "ужасном мире"

Билл Гейтс - американский предприниматель, миллиардер и филантроп Фото: REUTERS

Американский предприниматель, миллиардер и филантроп Билл Гейтс заявил, что человечеству необходимо срочно направить все усилия на борьбу с климатическими изменениями. В противном случае, по его мнению, следующие поколения ожидает ужасное будущее.

Гейтс рассказал, что после известия о том, что вскоре станет дедушкой, он стал смотреть на мир по-другому и воспринимать творящееся вокруг более эмоционально.

– Когда я думаю о мире, в котором родится мой внук, мне хочется помочь всем внукам получить шанс выжить и процветать. Если мы не добьемся нулевых выбросов, то наши внуки вырастут в ужасном мире, – приводит слова одного из создателей Microsoft телеканал CNBC.

По мнению Гейтса, наиболее сложной и важной задачей всего человечества является достижение нулевых выбросов углекислого газа – для этого придется едва ли не коренным образом изменить практически всю экономику. И сделать это надо не более, чем за ближайшие три десятилетия.

В то же время, миллиардер уверен, что цель эта при надлежащем напряжении сил вполне достижима, поскольку инвестиции в климатические технологии превзошли все его ожидания.