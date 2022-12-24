Кровавая драма в Париже: Макрон назвал ее «гнусной атакой на курдов»

Для разгона толпы полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ Фото: REUTERS

В Париже 69-летний мужчина открыл стрельбу, убив трех человек. Погибшие – двое мужчин и женщина - были курдами по национальности. Двое раненых находятся в критическом состоянии.

Атака на мирных горожан произошла неподалеку от курдского культурного центра.

Стрелка уже допросила полиция. При задержании он не оказал сопротивления и отдал оружие полицейским.

Известно, что ранее он задерживался за преступление на почве расовой ненависти: год назад он напал с оружием на центр для приема мигрантов. Тогда им было ранено два человека.

Французы задаются вопросом: как получилось, что террорист оказался на свободе. Пока лишь известно, что мужчина был отпущен на свободу совсем недавно, после того, как была определена дата судебного слушания по его делу.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал стрельбу «гнусной атакой на курдов».

- Мои мысли - с жертвами и теми, кто борется за жизнь, с их семьями и близкими. Выражаю признательность силам правопорядка за их смелость и хладнокровие. – написал он на своей официальной странице в Twitter.

Сразу после стрельбы в квартале, где расположен курдский центр, начались протесты. Живущие во Франции курды не только громили рестораны, кафе и офисы, но и вступили в столкновения с полицией. Для разгона толпы полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ.

Курды – индоевропейский народ Западной Азии, проживающий в этнографической и исторической области Курдистан, которая сейчас находится в составе четырех стран – Турции, Ирака, Ирана и Сирии.

Большие курдские общины проживают в самых разных странах мира, включая Францию; там их насчитывается порядка 240 тыс. человек.