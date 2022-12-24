Немцев шокировал видеоролик о "трещинах"

Немцев в самое сердце поразил мини-фильм, созданный режиссером Себом Эдвардсом. Фото: стоп-кадр видео

В последние годы в Германии стали популярными социальные ролики, выпускаемые торговыми сетями. На этот раз немцев в самое сердце поразил мини-фильм, созданный режиссером Себом Эдвардсом по заказу сети супермаркетов Penny Markt.

В ролике с красноречивым названием «Трещина» (Der Riss) акцент сделан на конфликте между людьми – крики, шум, ругань и на фоне всего этого – здание, медленно покрывающееся сетью трещин.

– Мы хотели уловить то, что движет людьми - в социальных сетях, в семье или на улице, – рассказал журналистам один из создателей социальной рекламы.

Впрочем, в ролике все заканчивается хорошо – незадолго до окончательной катастрофы и разрушения многоквартирного дома подросток предлагает пожилой женщине поговорить.

– Жуткий фильм, который заставляет задуматься, – выразил общее мнение один из пользователей соцсетей.

За недолгое время Der Riss на платформе YouTube посмотрели более 18 миллионов человек.

Само же явление социальной рекламы, создаваемой на деньги крупных компаний, в Германии появилось в 2015 году, после выхода на экраны ролика Heimkommen, созданного концерном Edeka.