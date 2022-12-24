Губернатор Сергей Цивилев: Спорт для жителей Кузбасса должен быть доступен и на дворовых площадках, и на аренах мирового уровня

С 25 по 29 декабря на арене Ледового дворца «Кузбасс» будут состязаться более 140 спортсменов из России и Белоруссии. Фото: Максим Киселев/ТАСС

Кузбасс готовится к новым соревнованиям: в Кемерове впервые пройдет чемпионат России по конькобежному спорту. С 25 по 29 декабря на арене Ледового дворца «Кузбасс» будут состязаться более 140 спортсменов из России и Белоруссии.

В качестве основной площадки чемпионата регион был выбран не случайно. Буквально накануне, 15 декабря, кемеровский ледовый дворец получил одну из главных наград страны - Национальную спортивную премию 2022 года в номинации «Лучший спортивный объект России».

В 2022 году в регионе было построено, реконструировано и модернизировано более 60 спортивных объектов. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Крупнейший за Уралом ледовый комплекс открылся в прошлом году. Сегодня в нем созданы все условия для тренировок профессиональных конькобежцев и для занятий начинающих спортсменов. В «Кузбассе» базируется школа олимпийского резерва № 2 Кемерова и спортшкола олимпийского резерва Кузбасса по зимним видам спорта. Для того, чтобы здесь могли тренироваться талантливые дети, занятия по конькобежному спорту сделали бесплатными. В секции набирают ребят от семи лет.

«Условия, созданные в Ледовом дворце Кузбасс, позволяют нам начать формирование областной команды для участия в соревнованиях федерального и международного уровня, вырастить своих чемпионов по конькобежному спорту, - отметил губернатор региона Сергей Цивилев. - Важно привлечь талантливых и перспективных ребят независимо от их финансовых возможностей, поэтому мы приняли решение сделать в ледовом дворце этот вид спорта бесплатным. Уверен, что проходящий сейчас чемпионат России по конькобежному спорту и другие запланированные соревнования также повысят интерес кузбассовцев к скоростным конькам и шорт-треку».

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подчеркивает: спорт должен быть доступным для каждого жителя региона. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Губернатор не раз подчеркивал: спорт должен стать доступным для всех без исключения жителей области. В Кузбассе для этого уже сделано немало. Только в 2022 году в регионе было построено, реконструировано и модернизировано более 60 спортивных объектов. В этом году в Кузбассе прошло более 5,5 тысяч соревнований международного, всероссийского, регионального и муниципального уровня.

«Продолжаем планомерную работу по формированию у кузбассовцев привычки к здоровому образу жизни, уделяем большое внимание развитию инфраструктуры массового спорта. Важно, чтобы жители региона имели равные возможности заниматься всеми видами спорта. Поэтому спортивные объекты, возведенные и отремонтированные к соревнованиям, в дальнейшем используются не только для проведения спортивных мероприятий различного уровня и подготовки кузбасских спортсменов, но и для посещения всеми желающими», - подчеркнул Сергей Цивилев.

Среди построенных в Кузбассе новых объектов – и небольшие площадки в шаговой доступности от дома, и спортивные дворцы мирового уровня. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Среди построенных в Кузбассе новых объектов – и небольшие площадки в шаговой доступности от дома, и спортивные дворцы мирового уровня. В ноябре в Кемерове открылся самый большой в Сибири спортивный комплекс «Кузбасс-Арена». В нем уже прошли первые соревнования - матч чемпионата России по волейболу, который посмотрели около 7 тысяч зрителей, а также турнир по смешанным единоборствам и кикбоксингу «Сила Сибири».

Вскоре «Кузбасс-Арена» откроется для всех желающих заниматься спортом. Для своих посетителей комплекс предлагает уникальные возможности. В нем оборудованы 11 залов для занятий единоборствами, два зала для игровых видов спорта, а также залы для настольного тенниса, танцевального спорта и тяжелой атлетики. Здесь есть первая в регионе искусственная волна для занятий серфингом, единственный в Сибири и на Дальнем Востоке спортивный комплекс с аэродинамической трубой для занятий парашютным спортом, 50-метровый бассейн на 8 плавательных дорожек и скалодром.

Самые желанные гости в новых спортивных объектах – дети. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

В ближайшие три года в Кузбассе собираются построить и отремонтировать еще несколько спортивных комплексов, в том числе футбольный манеж в Новокузнецке, Ледовый дворец в поселке Металлплощадка, спорткомплекс с универсальным залом в Мариинске, центр технических видов спорта, легкоатлетический стадион и манеж в Кемерове. В 2023 году в областном бюджете на ремонт спортивных объектов, установку новых спортплощадок и покупку необходимого оборудования уже запланировано 200 миллионов рублей.

Крупнейшим спортивным событием 2022 года для Кузбасса и для всей страны стал X Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». Его главные мероприятия прошли с 28 по 30 сентября в Кемерове, Белове, Новокузнецке, Шерегеше, Прокопьевском муниципальном округе. Форум собрал 5 тысяч участников из России и других стран. Сейчас регион готовится к новым крупным состязаниям: с 23 февраля по 5 марта 2023 года в Кузбассе пройдут II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии». На них приедут более 1200 юных спортсменов из стран Азии и регионов России.