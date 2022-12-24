Минобороны вскрыло правду о работе Пентагона над биооружием на Украине: США помогали крупнейшие фарм-компании

России удалось предать огласке целый ряд фактов о биологическом оружии, чрезвычайно неудобных для Вашингтона Фото: Shutterstock

Пока на Западе смаковали новые выдумки извращенцев с больной фантазией о "зверствах русских оккупантов" на Украине, а в Киеве местная власть всячески уводила внимание своей и мировой общественности от подсчета безвозвратных потерь ВСУ, в Женеве с 28-го ноября по 16-е декабря прошла 9-я Обзорная конференция государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). На которой делегации из России удалось предать огласке целый ряд фактов, чрезвычайно неудобных для Вашингтона и его милитаристских структур.

Как сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, на специально проведенном в рамках конференции брифинге Россия представила доказательства того, что на Украине при поддержке США проводились масштабные работы с компонентами биологического оружия.

- Были представлены документальные доказательства того, что при финансовой, научно-технической и кадровой поддержке США на территории Украины проводились работы с компонентами биологического оружия, осуществлялись исследования возбудителей особо опасных и экономически значимых инфекций, - заявил Кириллов. В качестве доказательств были продемонстрированы и видеоматериалы с выступлениями экспертов и тех, кто непосредственно реализовывал опасные для мира американские программы по работе с биологическим оружием.

По его словам, DTRA (Агентство по сокращению угрозы оружия массового поражения, Defense Threat Reduction Agency) Пентагона представило жестко отцензурированный отчет о деятельности на Украине, из которого в "международной" версии предварительно удалило около 80% информации. Но "Министерству обороны России стала доступна расширенная версия данного отчета, которая раскрывает имена, должности специалистов и руководителей биологических проектов, перечень задействованных лабораторий, а также факты, подтверждающие проведение учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций".

- Среди них - бывший директор DTRA Кеннет Майерс, исполнительный вице-президент подконтрольного ЦРУ венчурного фонда In-Q-Tel Тара О'Тул, экс-глава Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Томас Фриден, бывший директор Национальных институтов здравоохранения Френсис Коллинс, занимавший должность исполнительного директора Мемориального института Battelle Джеффри Водсворт, главный научный сотрудник и президент отдела международных исследований, разработок и медицины компании Pfizer и многие другие, - перечислил Кириллов представителей спецслужб и компаний "Биг Фармы", которые курировали эти работы. - Все они, так или иначе, являются выгодоприобретателями биологических проектов Пентагона и связаны с демократической партией США, лидеры которой выступают идейными вдохновителями военно-биологических исследований и создателями тайных схем по отмыванию денежных средств в интересах узкого круга представителей американской элиты.

Данные российской стороны, по заверению российского генерала, подтвердил ряд сотрудников и участников программ этого Управления Минобороны США: "Одним из них является бывший сотрудник научно-исследовательского института Сухопутных войск США Ричард Бошер, который еще раз подтвердил факт проведения работ с опасными патогенами в финансируемых Пентагоном украинских биолабораториях".

А что же в ответ предпринял Вашингтон после того. как его тайные работы на Украине перестали быть тайной за семью печатями? Неужели США никак не отреагировали на то, как их публично макнули в собственной дерьмо? Отреагировали, и еще как.

- По имеющейся информации, Пентагон активно переносит незавершённые в рамках украинских проектов исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы, - рассказал Кириллов, уточнив, что более всего американскую сторону интересуют государства, в которых уже имеются и работают "лаборатории с высоким уровнем биологической изоляции".

Что же до непосредственной реакции на обнародованные российской стороной сведения, то реакцией США стало блокирование инициатив российского делегации, которая предложила ужесточить контроль за режимом нераспространения биологического оружия. Особую изжогу вызвало у американцев российское предложение о создании и использовании специальных мобильных медико-биологических отрядов и особо международного научного комитета.

- Указанные предложения были заблокированы коллективным Западом. Возражений не вызвали лишь предложения о начале переговоров по формированию научно-консультативного комитета, - констатировал Кириллов, особо подчеркнув, что американцы своей блокировкой пошли против более 120 государств, поддержавших российскую инициативу.

Не любят американцы свидетельствующую против них правду, которая может всплыть в любой момент и в любом месте. А потому и никакого контроля над собой не хотят. И будут всячески этому сопротивляться, пока у них есть такая возможность.