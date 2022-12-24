Королевский экс-дворецкий поделился секретами новогодних украшений дома

Не переусердствуйте при украшении елки! Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывший дворецкий британского короля Карла III Грант Харролд рассказал, на что стоит обратить внимание при украшении дома к новогодним и рождественским праздникам.

По словам Харролда, не стоит перебарщивать с мишурой в качестве украшения.

– Не переусердствуйте с мишурой. Мишура есть у всех, но если вы придете в королевский дом, то там будет гораздо больше зелени, гирлянд и огней, а не мишуры, – поделился экс-дворецкий.

В подтверждение своей точки зрения он рассказал, что вначале декабря королева-консорт Камилла пригласила детей, чтобы украсить елку в Кларенс-Хаус, и в коробках с украшениями не было ни кусочка мишуры.

Кроме того он поведал, что у покойной королевы Елизаветы II была привычка оставлять одну из елок во дворце совсем без украшений для того, чтобы приезжающие на праздник внуки могли наряжать ее по своему вкусу.

– На мой взгляд, всегда было очень хорошей идеей, – признался Харролд в беседе с журналистами.

Ранее Харролд заявил, что гостей Сандрингемского дворца на этот раз ждут «очень эмоциональные праздники» и наверняка не обойдется без слез, поскольку впервые за много лет на торжествах не будет умершей не так давно королевы.