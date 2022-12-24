Минобороны заявило, что вирус COVID-19 сделали серийным убийцей на деньги семьи Байдена

По имеющейся информации, Пентагон активно переносит незавершенные в рамках украинских проектов исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Минобороны России прошел брифинг начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова по итогам 9-й обзорной конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Он процитировал слова заместителя Генсека ООН по вопросам разоружения Накамицу, что перед началом 9-й Обзорной конференции заявила: «…Конвенция о биологическом оружии является наименее эффективным из всех договоров в области разоружения, поскольку не существует четкого процесса контроля ее соблюдения. Существует много серых зон, особенно когда речь идет о научных исследованиях, проводимых в лабораториях…»

«Примером подобных исследований являются проводимые в США работы по усилению функций патогенных микроорганизмов, в том числе - создание искусственного возбудителя коронавирусной инфекции в Бостонском университете. Как мы уже отмечали, полученный модифицированный вирус обладал 80% летальностью, вызывал атипичные неврологические симптомы и тяжелые поражения легких. Несмотря на формальные запреты, на исследования двойного назначения расходуются средства американского бюджета», - заявил Игорь Кириллов.

Фото: МО РФ

Он отметил, что в этой связи республиканской партией было инициировано расследование в отношении директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний и главного медицинского советника президента Байдена Энтони Фаучи. И расследование подтвердило факты государственного финансирования через посредническую организацию экспериментов по «усилению патогенности вирусов, в том числе коронавирусов, заболеваемость которыми до 2019 года не носила массового характера».

В ходе расследования в США было установлено, что Фаучи открыто лгал и намеренно скрывал причастность правительства США к программам исследований.

«Одновременно выявлен факт сговора Фаучи с руководством социальных сетей с целью манипулирования общественным мнением в отношении причин возникновения COVID-19», - подчеркнул Кириллов.

Фото: МО РФ

Докладчик обратил внимание, что на фоне подобных разоблачений «возникают закономерные вопросы к США относительно причин возникновения новых опасных для человека патогенов и особенностей их пандемического распространения».

Но на все инициативы по контролю за биологическим оружием России и 120 других государств представители США прямо заявили, что «не допустят формулировок о важности юридически обязывающего протокола и проверочных процедур».

Особенно болезненно американцы реагировали на предложения по закреплению в итоговом документе фактов нарушения США и Украиной обязательств по КБТО и ведения ими военно-биологической деятельности на украинской территории.

Фото: МО РФ

Хотя ранее, как мы помним, были представлены документальные доказательства того, что при финансовой, научно-технической и кадровой поддержке США на территории Украины проводились работы с компонентами биологического оружия, а также осуществлялись исследования возбудителей опасных инфекций.

Кириллов напоминает: «В качестве аргументов нами были предоставлены видеоматериалы, отражающие позицию российских и международных экспертов, а также показания очевидцев и участников программ Управления по снижению угрозы минобороны США (ДИТРА). Одним из них является бывший сотрудник научно-исследовательского института сухопутных войск США Ричард Бошер, который еще раз подтвердил факт проведения работ с опасными патогенами в финансируемых Пентагоном украинских биолабораториях».

Также ранее Минобороны представляло материалы, подтверждающие участие сына президента США Хантера Байдена и его фонда «Роузмонт Сенека», а также других подконтрольных демократической партии США структур в финансировании основных подрядчиков Пентагона (компании Метабиота и Пфайзер) в биологических исследованиях на территории Украины.

Фото: МО РФ

На все эти факты глава американской делегации Кеннет Уорд лишь сказал: «…Москва никогда не была заинтересована в том, чтобы услышать ответы США на конкретные вопросы по биолабораториям на Украине, в связи с чем мы намерены отказаться от каких-либо дальнейших разъяснений...». Обычная американская демагогия, которой традиционно прикрываются убийства миллионов людей по всей планете.

По имеющейся в Минобороны информации, Пентагон активно переносит незавершенные в рамках украинских проектов исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы.

«Параллельно наращивается сотрудничество Минобороны США с государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона – Кенией, Камбоджей, Сингапуром, Таиландом», - говорится в заявлении военного ведомства.