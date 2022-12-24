Взрывной циклон оставит миллионы американцев без Рождества

В ряде штатов США объявлено чрезвычайное положение Фото: REUTERS

США и Канаду накрыл т.н. взрывной циклон, который принес много снега и резкий перепад температур: так во многих штатах и провинциях температура воздуха понизилась с 0 градусов по Цельсию до -10 всего лишь за полчаса.

Ситуацию осложняет штормовой ветер со снегом.

Уже погибло 9 человек. Они умерли от обморожений, а также в результате ДТП. Более миллиона домохозяйств проведут наступающее Рождество без света.

В 13-и штатах США объявлено чрезвычайное положение, по тревоге подняты подразделения национальной гвардии.

Из-за снежного бурана отменены многие авиарейсы, закрыты автомобильные трассы. В штате Нью-Йорк из-за ледяных заторов на реках ожидают наводнения.

Солнечной Флориде предрекают самое холодное Рождество за последние три десятилетия.

Синоптики уверены, что в ближайшие несколько дней в разных уголках Нового света будут установлены или побиты десятки рекордов самой низкой за всю историю наблюдений температуры воздуха.