Звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» сделала удачную пластику

В фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» Ольга Науменко сыграла в 26 лет Галю - невесту, брошенную Лукашиным 31 декабря. Фото: кадр из фильма

Главный новогодний фильм для россиян «Ирония судьбы, или С легким паром!». В этом году его покажут 31 декабря в 19.15 на Первом канале. И миллионы женщин вновь посочувствуют Гале, которую в главную ночь года бросил Женя Лукашин. Несостоявшуюся невесту Лукашина сыграла актриса Ольга Науменко. Артистку долгие годы останавливали на улице, писали письма в театр со словами поддержки из-за вероломного поступка Лукашина. В фильме Эльдара Рязанова Ольга Науменко играла в 26 лет. В декабре 2022 года Ольге Науменко исполнилось 73 года, она работает и прекрасно выглядит – гораздо моложе своих лет.

Пластический и реконструктивный хирург Иван Володченков рассказал kp.ru как преобразилась Ольга Науменко.

КАКИЕ ОПЕРАЦИИ СДЕЛАЛА ЗВЕЗДА?

Ольга Науменко недавно принимала поздравления с 73-м днем рождения, а вместе с ним комплименты от друзей и коллег по поводу своего преображения. Результат обновления впечатляет: актрисе выглядит на 53, а никак не на 73 года. От некоторых коллег в театре Науменко не скрывала: делала операцию, после нее поддерживает лицо изредка уколами красоты у косметолога. Ну а всех остальных Ольга Науменко просто благодарит за комплименты. Какие именно операции делала народная артистка Науменко?

Пластический хирург Иван Володченков изучил фото Ольги Науменко за разные годы и поделился профессиональными выводами с kp.ru.

- На фото 2017 и 2018 годов мы не видим тех серьезных возрастных изменений, которые в 68 – 69 лет есть у людей, никогда не делавших пластических операций. У актрисы мы видим носогубные складки, есть намеки на брыли. Но в таком возрасте все эти изменения более выражены: брыли переходят с нижней челюсти на шею, которая так хорошо без подтяжки не выглядит. Опытный взгляд хирурга увидит следы верхней блефаропластики: через 4 - 5 лет после нее начинает по чуть-чуть «отыгрывать» кожа верхних век, из-за чего появляется немного специфичный вид, который может заметить только специалист. Была подтяжках средней и нижней (шея) трети лица. Скорее всего, это были SMAS-пликация и платизмопластика.

- В 2022 году актриса преобразилась. По изображениям 2022 года можно сказать, что была сделана теперь уже классическая круговая подтяжка лица. Это и эндоскопическая подтяжка верхней трети лица (зона лба и височная зона). И классическая подтяжка средней трети лица – скорее всего, были использованы методики, которые предполагают воздействие на глубокие слои мягких тканей на лице. Когда ранее уже была одна подтяжка, тогда в дальнейшем действуют только более серьезные методики операции. Это позволяет получить максимальный эстетический результат и отличный результат послеоперационного лифтинга. Шея тоже преобразилась – и здесь была классическая подтяжка. В результате повторной операции мы видим на лице у пациентки 100% омоложение и это прекрасно. Можно сказать, что актрису оперировал хороший пластический хирург, который сделал оптимальный объем для полного комплекса омоложения и его действия привели к успешному результату. Результат работы косметологов тоже есть: были восполнены утраченные объемы на лице, качественно улучшилась структура кожи на лице и шее.

ГДЕ УВИДЕТЬ АКТРИСУ СЕЙЧАС?

31 декабря 2022 года вечером Ольга Науменко играет в спектакле «Мадам Рубинштейн» в московском Театре им. Пушкина. Науменко снимается в сериалах для модных теперь платформ и телеканалов. В 2023 году на Первом канале покажут сериал «Фаина» с ее участием, выйдут фильмы «Яга 2020» и «Сказка о женской дружбе».