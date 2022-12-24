Премьера полнометражного фильма "Чебурашка": что хорошего и что плохого в новом прочтении любимой сказки

Авторы нового «Чебурашки» хотят привлечь в новогодние каникулы в кинотеатры миллионы детей с родителями. Фото: кадр из фильма

На экраны выходит главная новогодняя премьера 2022-2023 годов - фантазия по мотивам сказки Эдуарда Успенского (с 24 декабря фильм в ограниченном прокате, в формате preview, а с 1 января - в самом широком прокате, какой только можно вообразить). Нет сомнений, что шестилетние дети и их родители обеспечат картине фантастическую кассу. Наш кинообозреватель Денис Корсаков посмотрел это произведение и делится своими ощущениями:

Честно говоря, я не досмотрел финальные титры «Чебурашки» до конца. Может, там и фигурировала фамилия Эдуарда Успенского (или аниматора Леонида Шварцмана, придумавшего облик героя). Искренне хочется верить, что совсем в финале, после перечисления имен всех, кто работал над картиной, появились фотографии великих писателя и аниматора. Например, из вежливости. С подписью «Помним, любим, скорбим».

Но я ушел из зала, как нормальный человек, досмотрев титры примерно до середины. И в них не было ни Успенского, ни Шварцмана. Авторами сценария значились Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб и Анатолий Молчанов.

Не нужно даже смотреть фильм, чтобы понять, что заслуги Шляппо и Зуба в появлении на свет «Чебурашки» немножко меркнут в сравнении с заслугами тех, кто придумал персонажа и его нарисовал. Понятно, что Эдуард Николаевич, старавшийся извлечь деньги из всего, что можно, в итоге сам немножко запутался в правах на своего знаменитого героя. А несчастный Шварцман, проигравший Успенскому все суды и скончавшийся летом этого года, в титрах выступает под общим псевдонимом «Союзмультфильм». Но «Чебурашка» - не продукт коллективного разума. Он появился только потому, что на свете жили два исключительно талантливых человека с очень конкретными именами и фамилиями.

И я же говорю - надеюсь, что их упомянули в самом конце. Иначе это просто сказочное свинство.

Естественно, Геннадий

Согласно пресс-релизу, Чебурашка живет в «апельсиновой стране». Это действительно апельсиновая республика - как бывают банановые; судя по всему, она в Латинской Америке, потому что персонажи-люди в ней говорят на языке, напоминающем испанский. Вся их жизнь - это выращивание апельсинов. А их трагедия в том, что плантации разоряет ушастый зверь-обжора, поглощающий апельсины в неимоверных количествах. Это не Чебурашка, а какая-то Чупакабра (непонятно, как сценаристы смогли удержаться от столь очевидной шутки, вписавшейся бы в их стилистику как родная). Апельсины он очищает одним движением острого когтя, а потом глотает целиком. Зверя много раз пытаются убить лопатой, но он спасается и, подхваченный вовремя нагрянувшим смерчем, уносится в Российскую Федерацию.

Существо приземляется в Сочи (город не назван своим именем, но не узнать его невозможно). И оказывается в доме садовника, занимающегося благоустройством местного дендрария (Сергей Гармаш). Он нелюдимый, угрюмый и, кажется, дай ему волю - начал бы откусывать людям головы; чистый крокодил. А зовут его, естественно, Геннадием.

И, конечно, Геннадий со временем становится лучшим другом Существа. Он не может понять, как называть чудовище, разгромившее его квартиру и образовавшее огромную вмятину в зарослях лелеемых им флоксов. Гостям объясняет, что это «белорусская ушастая овчарка», которая «в саду гоняет кротов и мышей». Но вариантов много: обезьяна? Помесь обезьяны с попугаем? Почти в отчаянии он употребляет в отношении Существа слово «абырвалг» (кстати, мне всегда казалось, что Гармаш - единственный актер, который смог бы грандиозно сыграть Шарикова, если бы на свете не существовало Владимира Толоконникова).

А потом Существо внезапно начинает разговаривать. Более того, оно заставляет разговориться внука Гармаша, которому пять лет, а он к этому моменту еще не произнес ни слова. Более того, оно начинает читать - и первым делом хватается за словарь Даля. Единственное слово, которое привлекает в нем его внимание - «чебурахнуться». И мы все догадываемся, какое имя на русском языке он себе в конце концов выберет.

Старуха Шапокляк в этом сюжете тоже есть; ее играет Елена Яковлева, она безумно богатая женщина, владелица главной в городе Сочи шоколадной фабрики. (Ее не зовут Шапокляк; единственная прямая аналогия с героиней Успенского - то, что имя происходит от французского chapeau claque, разновидности цилиндров; вот и Яковлева носит шляпы самых диких и забавных фасонов, этими шляпами в основном и играет свою роль). У нее есть внучка, очень капризное существо, алчущее новых игрушек. И Чебурашка становится для этой внучки любовью с первого взгляда - в абсолютном самозабвении она открывает пасть, и оттуда несется «ХОЧУУУУУ!» Яковлева-Шапокляк так богата, что при желании может закрыть и дендрарий, и весь Сочи, так что Гене-Гармашу лучше быть с ней поаккуратнее.

Зверь на три миллиарда

«Чебурашка» в целом почти бессмертен: как минимум на двести ближайших лет этого зверя хватит. Переосмыслять этот образ, снимать про него фильмы для новых порколений, можно бесконечно. Авторы нового «Чебурашки» хотят привлечь в новогодние каникулы в кинотеатры миллионы детей с родителями и заработать миллиарды рублей. Они заработают два, а по самым оптимистичным оценкам, три миллиарда. И трудно возражать против желания зарабатывать деньги. Но и неприятное слово «вымученность» уже шевелится у критика на языке.

Впрочем, даже в таких проектах иногда есть живые моменты. Например, Артем Быстров, который играет Сергея Гармаша в молодости, просто фантастически ему соответствует и внешне, и внутренне; редчайший случай, когда ты видишь двух ярких и совершенно самодостаточных актеров, и правда веришь, что перед тобой один человек, просто в разные моменты своей жизни. Сам Гармаш был и остается замечательным артистом, и идея превратить крокодила в человека работает отлично - именно потому, что в роли крокодила он абсолютно безупречен. Наконец, Чебурашка в трейлерах казался плохо нарисованным, нелепым, не сочетающимся ни с чем на свете компьютерным существом, - а на большом экране в формате полнометражного фильма он внезапно смотрится как родной.

Но это фильм для шестилетних детей, а идет он взрослые час сорок пять минут, и наполовину посвящен травмам. Психологическим травмам, от которых страдает половина персонажей. Видите ли, у героя Гармаша была жена, которая увлекалась дельтапланеризмом и грохнулась. Ужасно, да (если бы не было от начала до конца так фальшиво). Его дочь тоже страдала, действовала ему на нервы, и он в какой-то момент сдал ее «тете Маше», от чего она его возненавидела и перестала с ним общаться, у нее тоже травма, которую необходимо прорабатывать. В какой-то момент становится интересно: а это все обязательно?

Боюсь, что обязательно. Один мой коллега заметил, что это «не для детей, а для их тридцатилетних родителей» - миленниалов, считающих, что без травмы, хотя бы минимальной, ты какой-то неполноценный человек. Слово «травма» стоило бы сделать словом года в в русском языке.

«Мира» - еще один новогодний проект, так же жестко просчитанный по бизнесу, посвящен прежде всего травме: там героиня никак не может помириться со своим отцом, и ему приходится умереть, чтобы она решила наконец свою проблему. В очень скромном фильме «Рядом» Тамары Дондурей, вышедшем на днях, у героини умирает от инфаркта муж (после того, как она сказала ему, что решила сделать аборт) - и она первым делом начинает «прорабатывать травму»: общаться со своей как бы токсичной матерью, которая, конечно же, во всем виновата.

Нет, все понятно - но только как-то все это жалко: попытки облагородить себя (жертвы всегда выглядят благородно и красиво) детской обидой, объяснениями, что когда-то в детстве папа тебе на ногу наступил. Это гораздо легче, чем признать, что ты просто сам состоишь из миллиона недостатков, и начать думать о них, обо всем миллионе, начиная с первого и дальше. В конце концов, если говорить о реальных, уродующих жизнь травмах, далеко ходить не надо: как рассказывала дочь Эдуарда Успенского, он избивал ее, был алкоголиком и психопатом, сплавил ее в секту, в целом превратил ее юность в ад. Интересно, миллениалам, которые жалуются на свои ничтожные душевные проблемы, не кажется, что они своим скулением обесценивают настоящие, жуткие травмы людей, из которых до сих пор идет кровь при одном упоминании их отцов?

Чебурашка, едва освоив человеческий язык, начинает изрекать мудрости типа «Мне кажется, вы такие грустные, потому что не умеете прощать ни себя, ни других». Но еще раньше он говорит «Я не хочу быть человеком». У него словно проскальзывает на нарисованной мордочке легкое отвращение ко всему этому - к людскому желанию объяснить все свои проблемы травмами (а не, например, своими жадностью, легкомыслием или врожденной глупостью). На этом бы ему и остановиться. И замолчать.