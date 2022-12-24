Новый британский король выселил родного брата из Букингемского дворца

Принц Эндрю решительно отрицал любые обвинения в свой адрес Фото: REUTERS

Принявший бразды правления Великобританией и странами Содружества король Карл III решился на то, что не смогла сделать его покойная мать, королева Елизавета II: он запретил родному брату, принцу Эндрю появляться в Букингемском дворце.

Отныне герцогу Йоркскому не дозволяется использовать дворцовые помещения в качестве рабочего офиса. Это была его последняя привилегия в качестве члена королевской семьи.

В немилость Эндрю попал после скандала с миллиардером-педофилом Джеффри Эпштейном, обвиненному в США в вовлечении малолетних в проституцию, организации притонов и прочих преступлениях. В 2019 году Эпштейн покончил с собой в нью-йоркской КПЗ, не дожидаясь окончания расследования и суда.

Основные обязанности принца король уже передал своей жене, Камилле. Они были вакантными почти три года, с момента, когда Елизавета II вынудила Эндрю отказаться от исполнения официальных обязанностей.

В США Эндрю в рамках дела Эпштейна обвиняли в изнасиловании несовершеннолетней, но адвокатам принца удалось урегулировать претензии путем выплаты истице $12 миллионов. Принц все это время решительно отрицал любые обвинения в свой адрес.