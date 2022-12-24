В небе появилась оленья упряжка Санта-Клауса

Радары «фиксируют» появление упряжки в самых разных точках света Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Интернет-сайтах, отслеживающих перемещения воздушных судов по всему свету, появилась упряжка волшебных оленей Санта-Клауса.

В канун католического Рождества коллега российского Деда Мороза в санях, запряженных оленями, развозит детям подарки по всему свету, и его перемещения отслеживает Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

Радары «фиксируют» появление упряжки в самых разных точках света. В прошлые годы Санта пролетал и над Россией. А вот решат ли в этом году в NORAD, что из-за санкций сказочному персонажу не стоит пересекать российскую границу – главная интрига сегодняшнего вечера.

Олени Санты начинают свой путь над Австралией, затем перемещаются в Азию, Африку, Европу, а потом в Новый свет и Латинскую Америку. Фото: Flightradar24

В прошлом году Санта-Клаус пролетел над Москвой в 22:15 московского времени. До этого он появлялся в небе над городами Поволжья, Урала, Сибири и Чукотки.

NORAD вот уже 67-ой год подряд «отслеживает» перемещения Санты в канун одного из главных католических праздников. И, согласно отчетам (и распределению часовых поясов), олени Санта-Клауса начинают свой путь над Австралией, затем перемещаются в азиатский регион, Африку, Европу, а потом в Новый свет и Латинскую Америку.

Для наблюдения якобы используются 47 радаров, а также спутники с инфракрасными датчиками, которые реагируют на теплый нос вожака упряжки - оленя Рудольфа.