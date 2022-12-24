Кровавый бизнес Зеленского: зачем Киев бьет по Херсону из американского оружия

Суббота ознаменовалась очень жестким прилетом по Херсону. Как минимум, восемь погибших мирных граждан, 20 тяжелораненых, около 50 раненых. Зеленский тут же выступил с заявлением, обвинив Россию в очередном «преступлении». Но, как известно, российская армия , в отличие от ВСУ не бьет целенаправленно по мирным жителям и, вообще, старается избегать до сих пор ударов по кварталам украинских городов даже, когда украинские вояки размещают во дворах военную технику. Что касается этого случая, то есть весьма значительные основания полагать, что это именно ВСУ ударили по своему Херсону из американских РСЗО "Хаймарс".

Доказывают это следы от прилетов поражающих элементов в автомобиле в Херсоне. Словно бы аккуратно вырезанные маленькими циркулями окружности свидетельствуют о применении именно этих РСЗО с поражающими элементами в виде шариков. Это доказывают и поражающие элементы, и следы от них в автомобилях в Донецке, куда "химеры" прилетают изо дня в день. И фотографии применения этих ракет за рубежом, в других странах, в частности, на арабском Востоке и т.д. А вот у российских ракет, которые применяются на Украине поражающие элементы имеют цилиндрическую форму или же являются параллелепипедами с квадратным сечением.

Получается, что армия Зеленского сама обстреляла город, который официально считает своим. Сама убила своих граждан, а теперь вся эта свора негодяев и подонков в Киеве с пеной изо рта обвиняет в этом Россию. Что обвиняет Россию, это обычное дело. Но зачем им стрелять по тем, кого они называют своими?

А в этом тоже нет ничего нового. Это тоже такая традиция "украинского лыцарства". Вспомним, как мэр Киева Виталий "златоуст" Кличко демонстрировал поражающие элементы от влетевшей в дом в столице Украины ракеты, и как потом убрал это фото своей ладони, когда выяснилось, что у него в руке были поражающие элементы устаревшей ракеты украинской ПВО, которые в России давно были сняты с вооружения. Вспомним, как ВСУ обстреливали Изюм (когда его занимали российские военные) и даже Харьков. А чем хуже прилет на железнодорожный вокзал Краматорска украинской ракеты "Точка-У", сопровождавшийся также большим количеством жертв среди мирного населения. Там смогли даже сфотографировать корпус ракеты с заводским номером, который неоспоримо доказывал – удар по своим произвели ракетчики украинской армии.

Зачем? Ответ прост – им нужна картинка для Запада, для спонсоров, для активизации внимания к Украине в мире, для формирования в который раз "верного" взгляда и "правильного" общественного мнения. И для решения этих задач и достижения поставленных целей им совершенно не жалко своих украинцев. Тем более, что для Киева жители этих регионов, как минимум, не совсем свои, а еще вернее – совсем не свои. А пусть и бывшие, но пророссийские. Киев готов убивать десятками тысяч таких потенциально "неправильных" украинцев, если это поможет Зеленскому дополнительный миллиард или хотя бы танковую роту. А тех, кто не погибнет под его ракетами, Зеленский пошлет (и посылает) умирать за него в окопах.

А потому надо не забыть к череде преступлений руководства Украины против Донбасса и России присовокупить и преступления "Зеленского и компании" и против своей же собственной страны и ее мирного населения.