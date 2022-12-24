Минобороны уничтожило за сутки 15 беспилотников, три вертолета и самолет ВСУ

В Минобороны сообщили о новых потерях ВСУ за сутки. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ за сутки: на Купянском направлении уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском более 40 украинских военнослужащих, на Донецком направлении до 60, на Южно-Донецком более 40.

Генерал-лейтенант отметил, что на Донецком направлении в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожена сводная тактическая группа иностранных наемников и нанесено поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка. Также сожжены десятки бронемашин врага.

Кроме того, за то же время силами противовоздушной обороны, ракетными войсками и артиллерией российской группировки войск ликвидировано: 15 беспилотников, вертолет Ми-8, пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ, склад ракетно-артиллерийского вооружения, 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 92-х районах.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Камышевка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Кроме того, в районах населенных пунктов Селидово и Грузское Донецкой Народной Республики сбиты украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

352 - самолета

192 - вертолета

2719 - беспилотных летательных аппаратов

399 - зенитных ракетных комплексов

7222 - танка и других боевых бронированных машин

936 - боевых машин реактивных систем залпового огня

3704 - орудия полевой артиллерии и миномета

7737 - единиц специальной военной автомобильной техники