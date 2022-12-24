Украина во тьме: киевские власти обманывают народ, что потерпеть осталось совсем немного

Глава СНБО Украины Алексей Данилов пообещал, что украинцам осталось пережить еще "2-3, может, четыре ракетных атаки", а потом ракеты у Путина закончатся Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший ветеринар, ныне секретарь СНБО Алексей Данилов позавидовал лаврам штатного украинского пропагандиста и враля с позывным "Абдристович" и начал на свой лад утешать украинцев. Несколько дней назад он вдруг на короткое время изменил своим влажным фантазиям о том, как вместе с украинцами будет уничтожать москалей и объявил в интервью "Украинской правде", что у России осталось ракет буквально "на две-три атаки, может быть, на четыре обстрела наскребут". А потом все – ракеты у Путина закончатся. В общем, осталось совсем немного потерпеть - и встретить перемогу. Которая фактически уже на пороге.

Кстати, буквально месяц назад все тот же бывший украинский бандит среднего пошиба с совсем не авторитетным погонялом "Мячик" (по причине отчества Данилова Мячеславович) уже говорил те же самые слова в интервью Радио "Свобода". И количество атак, которые он отводил России, не превышали те же "две-три, может быть, четыре". Правда, гуглить на Украине никто и не будет. Потому и Арестович со своими постоянными обещаниями перемоги после 2-3-х недель остается популярным в Незалежной, и потому неважно, кто через пару недель споет украинцам в очередной раз "песенку про пять минут", пардон, про 2-3 атаки, они все равно это схавают. И от Данилова, и от Арестовича.

Но Данилов – это, конечно, отдельная песня. Это вам не голос из динамика. Человек занимает важнейший, стратегический пост в структуре украинской власти и несет такую чушь.

Мячик, какие 2-3 удара, какая перемога? У тебя в стране ничего не работает. У тебя в стране специалисты объявили, что режим работы энергетики без отключения света можно достичь через 2 года, если больше не будет ракетных атак. У тебя сегодня еще одна электростанция отключилась из-за полученных ранее повреждений, трансформаторы горят по всем городам из-за скачков напряжения, сети выбивает, а буквально вчера был официально озвучен прогноз, что по результатам 4-го квартала реальное производство на Украине сократится более, чем на 70%. Премьер-министр государства объявил, что на Украине повреждены почти все ГЭС, ТЭС и гигантская доля электросетей, а Мячик прыгает и чуть ли не просит добавки, говоря, что у Путина не хватит ракет, и они скора закончатся. У тебя, Мячик, не осталось уже такого количества подстанций, чтобы их хватило даже на пару полноценных российских ракетных ударов. Посмотрел бы лучше на ночные фото Киева, опубликованные британской Sky News, и сравнил виды ночного Киева в январе и ноябре.

В начале будущего года такими темпами Киев превратится в "черный квадрат" Малевича в ночной тьме. И тогда перед Даниловым встанет по-настоящему серьезная проблема – как донести до украинцев свое вранье, если не будет ни света, ни интернета, и, соответственно, ни радио, ни телемарафона.

Они ведь без этой оболванивающей "правды по-киевски" могут и начать думать самостоятельно. А Мячик так и останется мячиком без каких-либо перспектив эволюционирования до человека.