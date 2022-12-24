Геннадий Онищенко назвал лучший способ избежать похмелья на Новый год

Геннадий Онищенко
Фото: Иван МАКЕЕВ
…- Геннадий Григорьевич, это помощник академика Онищенко побеспокоил. Надеюсь, не зря вам позвонил. Я прямо запутался, помогите разобраться…
- В чем же, Александр?
- Вот многие специалисты-токсикологи считают, что смешение за новогодним столом разных видов алкоголя может негативно отразиться на здоровье. И опьянение наступит гораздо быстрее, а похмельный синдром будет в разы тяжелее. Помогите достойно подготовиться к Новому году!
- Самое радикальное и самое эффективное средство – это даже не выставлять алкоголь на стол.
- А как же тогда праздновать наступление Нового года-то?
- За счет внутренних резервов надо веселиться.
Это же радость - видеть рядом своих близких…
- Ну, предположим.
- И еще - вам радостно от того, что предстоит сказочная ночь, в результате которой наступит Новый год.
- А как же!
- А, значит, - и новые надежды.
Даже если поставить для некоторых неустойчивых товарищей алкоголь на стол, ведь можно его и не потреблять.
- Вот тут я не уверен.
- Пусть постоит – да и все.
И - продолжать веселиться за счет искренней радости общения, а не за счет повышенного, но - искусственного настроения.
- Так а как же - вообще без похмелья потом, что ли?
- Похмельный синдром, Саша, если выпить - в любом случае имеет место.
А ещё, если алкоголь некачественный и там много сивушных масел, то последствия будут тяжелыми.
- Да, уж…
- В любом случае, даже если алкоголь - самый качественный, после прекращения своего воздействия на организм человека он всегда дает негативную реакцию
- Прямо страшно стало аж - вы так говорите…
- А для молодых людей, которые связывают встречу Нового года с созданием новой семьи, и даже - с рождением детей…
- Ясное дело!
- Так им же вообще нужно воздержаться от любого потребления алкоголя. Потому что это может негативно повлиять на будущее потомство, на здоровье мамы и так далее.
Поэтому, я как раз и предлагаю самую эффективную профилактическую меру – обойтись на Новый год без алкоголя.
- А как же чокаться-то?
- Можно и не чокаться. Налейте туда воды, если вам так нужно это сделать.
В стакан… В фужер ли…
Чокайтесь водой, ничего в этом пагубного нет. И это не нарушит никакую традицию.
Тем более, что это же будет Год водяного черного кролика - доброго, радушного, мягкого, пушистого животного.
И год должен быть таким. И встречать его на фоне алкогольной интоксикации – это безумие.
- А если не будет аппетита, настроения, как тогда? Без выпивки-то.
- Настроение будет. Потому что, хозяином своего настроения являетесь вы сами. Так что - вы его сгенерируете за счет внутренних резервов.
- А ежели не сгенерирую? Вам не кадется, что я вам зря позвонил?
- Вам, я полагаю, виднее.
А, вообще, я думаю, что наша с вами беседа, Саша, в любом случае, провокационная.
- Как?
- Она напоминает о том, что существует такая вредная привычка как потребление алкоголя в нашем обществе на Новый год.
- А то, поди, забудем!
- И если кто-то склонится в сторону его непотребления, будем только радоваться.
Поэтому, давайте воздержимся. Вот это будет самым эффективным.
И тогда у нас не будет головная боль насчет того, что с чем смешивать. Договорились?
- Ну, не знаю, не знаю, не уверен. Но я попробую…