Не управляющий стриптиз-клубом, а хозяин борделя: в Киеве обиделись на американского телеведущего, раскритиковавшего Зеленского

Популярный телеведущий Fox News Такер Карлсон, являющийся рупором консерваторов прошелся по Зеленскому асфальтоукладочным катком Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конечно, визит Зеленского в США, переговоры с Байденом, выступление в Конгрессе понравились далеко не всем в Америке. Популярный телеведущий Fox News Такер Карлсон, являющийся рупором консерваторов прошелся по Зеленскому асфальтоукладочным катком, но особо язвительно высмеял его за наряд, в котором президент (пока еще) Украины приперся в Конгресс.

- В Белый дом приехал президент Украины, одетый как управляющий стриптиз-клуба, и начал требовать деньги. Удивительно, но его никто не выгнал. Вместо этого они делали все, что он хотел. Зеленский, надев свитер, затем требовал деньги в Конгрессе и нагло призвал считать это не благотворительностью, а инвестициями. Но какой в этом смысл? – вопросил с телеэкрана Такер Карлсон и наговорил много еще чего, далекого от комплиментов.

Чем крайне возмутил и возбудил главу Офиса президента Украины, правую руку Зеленского Андрея Ермака, который, к слову, был в Вашингтоне вместе с Зеленским и примерно в таком же псевдомилитаристском прикиде (с ними прилетал еще глава МИД Украины Дмитро Кулеба, но он был в чем-то, похожем на бабушкину кофту, наверное, уравновешивал милитаристское естество Зеленского и Ермака). И Ермак тут же дал интервью "Гардиан", в котором назвал слова ведущего "грязными вещами".

- Такер Карлсон не является голосом Республиканской партии. Я могу сделать такой вывод после того, как мы встретились с представителями партии в Конгрессе, - надув губы и щеки (хотя, казалось бы, куда уж больше) обиженно заявил Ермак.

И ведь был совершенно прав. Ну какой из Зеленского управляющий стриптиз-клуба? Никакой он не стрип-управляющий. Потому что он реальный хозяин настоящего борделя. Сиречь, публичного дома.

Тут в интернетах достоянием гласности стала весьма забавная история. Про то, как в Киеве полиция накрыла сеть борделей из 17 заведений, которые держала банда сутенерш. Поставивших дело на весьма широкую ногу. Оно процветало, пока одну из "мамок" не обокрал ее возлюбленный из числа ВСУшников – "захисников Неньки". При побеге из сетей Амура ВСУшник забрал с собой на память о "невесте" драгоценности, валюту, не побрезговал и гривнами. Мадам не имела возможности ни найти его, ни обратиться в полицию, а потому отомстила "коварному", разместив в Сети от имени сбежавшего и обокравшего ее "жениха" данные на всех своих подопечных проституток, чьи мужья служат сейчас в ВСУ и отбивают атаки "государства-ахрессора", сидя в окопах. Причем, в Сети оказались как подлинные имена "жриц любви", стоимость и виды оказываемых ими услуг, так и настоящие личные данные их мужей (тоже вместе с их фотографиями), вплоть до названия части, в которой они служат. Глаза скользят по списку: 81-я десантно-штурмовая бригада, 17-я танковая бригада, 59-я мотопехотная бригада. 12-й отдельный танковый батальон, 72-я бригада, 24-я отдельная… И дальше, дальше, дальше. И фамилии, фамилии, фамилии. Пока мужья сидят в окопах, супруги жертвуют собой во Львове, в Киеве, в Софии, кто еще где. Ни одной такой патриотки в России не в списке не нашлось, что и понятно - это агентурная сеть СБУ, как буквально вчера признался глава СБУ. А потому их светить ни в коем случае нельзя.

Ну какой после этого из Зеленского управляющий стриптиз-клубом? А вот содержатель борделя для него – самое оно. Был бы женщиной, назвали бы бандершей. Если же попытаться создать мужской вариант этого термина, то иначе, чем бандером его не назовешь. Бандер гигантского борделя во всеукраинском масштабе этот Зеленский, вот кто.