Перевернутые автомобили, разбитые витрины и стычки с полицией: акция протеста курдов переросла в массовые беспорядки в центре Парижа

На улицы французской столицы вышли курды Фото: REUTERS

Несколько тысяч этнических курдов вышли на улицы и площади столицы Франции, протестуя против массового убийства на почве расовой ненависти.

Вчера 69-летний мужчина открыл стрельбу возле курдского культурного центра, убив троих и ранив еще несколько человек.

На месте трагедии собрались люди, начавшие акции протеста, переросшие в стычки с полицией.

Несколько тысяч этнических курдов вышли на улицы и площади столицы Франции, протестуя против массового убийства на почве расовой ненависти. Фото: REUTERS

Сегодня протесты вспыхнули с новой силой. Демонстранты жгут уличные тумбы, стулья и столы заведений общепита, бьют витрины, переворачивают автомобили.

Накал страстей достиг таких пиковых отметок, что мэрия приняла решение закрыть несколько станций парижской подземки.

На месте трагедии собрались люди, начавшие акции протеста, переросшие в стычки с полицией. Фото: REUTERS

Полицейские, старающиеся сдержать разъяренную толпу, произвели несколько арестов. Также стражи порядка уже отрапортовали о значительном ущербе, нанесенному имуществу парижан. Они не исключают того, что агрессия толпы была спровоцирована провокаторами, использовавшими турецкую символику.

Сегодня протесты вспыхнули с новой силой. Фото: REUTERS

Курдская община, многие члены которой требуют независимости, компактно проживает сегодня на территории четырех государств – Ирака, Ирана, Сирии и Турции. И именно Анкара является одним из главных оппонентов независимости Курдистана. После вчерашнего тройного убийства лидеры французских курдов заявили, что «за произошедшим в Париже стоит именно Турция».

Демонстранты жгут уличные тумбы, стулья и столы заведений общепита, бьют витрины, переворачивают автомобили. Фото: REUTERS

Во Франции проживает одна из самых крупных курдских диаспор в Западной Европе: по некоторым оценкам, в Пятой республике - 240 тыс. этнических курдов.

Стрелок, сдавшийся полиции, ранее задерживался за попытку аналогичного преступления: в прошлом году напал на группу курдов с саблей в руке. Пока никто не может объяснить, как преступник так быстро оказался на свободе.